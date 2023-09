Video di

Ragazza aggredita a schiaffi e spintoni a Napoli, ancora violenza a piazza Municipio Ragazza aggredita in vico Fico, sul lato opposto della piazza dove è stato ucciso Giovanbattista Cutolo. L’assessore Fortini: “Servono più forze dell’ordine”

A cura di Pierluigi Frattasi

Una ragazza aggredita a schiaffi e spintoni da un ragazzo in piena notte a Napoli. La giovane piange, mentre viene strattonata e spintonata. Ancora violenza in piazza Municipio, dove giovedì scorso è stato ucciso a colpi di pistola il musicista 24enne Giovanbattista Cutolo da un 17enne reo confesso. Questa volta la scena avviene sul lato opposto della piazza, in vico Fico, una traversa che si trova tra via Toledo e via Santa Brigida, poco distante dalla sede del Comune di Palazzo San Giacomo e del consiglio comunale di via Verdi.

L'aggressione alla giovane viene ripresa in un video e risalirebbe a ieri sera, sabato 2 settembre 2023. Poche ore prima, davanti al pub "Dog Out" dove Giogiò è stato barbaramente ucciso con 3 colpi di pistola per futili motivi, c'era stata una manifestazione di ricordo con migliaia di persone. I residenti sono preoccupati e lamentano che sarebbero piuttosto frequenti gli atti di violenza in zona. Spesso con vittime proprio delle ragazze. La piazza di notte non è presidiata dalle forze dell'ordine.

Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso a piazza Municipio

L'assessore alla Scuola Fortini: "Servono più forze dell'ordine"

Sulla morte di Giovanbattista e sul tema della violenza giovanile è intervenuta l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini:

Leggi anche A Napoli i taxi assaltati con gli estintori: il video dei raid di scooter in piazza Garibaldi

Fossi stata al posto dei genitori (e ognuno di noi deve sapere che sarebbe potuto accadere), avrei distrutto tutto, urlato, pianto… con un odio in corpo che mi avrebbe divorata… e ho provato una enorme ammirazione per la compostezza della madre e del padre, la cui vita – insieme a quella di Giovanni – è stata distrutta per sempre…Non avrei parlato (evito sempre di farlo) se non avessi sentito le solite cose, che mi hanno fatta ribollire in corpo: investire su un esercito di insegnanti e assistenti sociali… Si dice sempre, come se fosse questo che non funziona: la scuola.

E conclude: