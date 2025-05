video suggerito

Rafforzata la scorta al deputato Francesco Borrelli dopo minacce e danni all'auto Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli è oggetto, da alcuni giorni, a minacce e intimidazioni che hanno portato alla decisione di rafforzare la scorta che già lo accompagna.

A cura di Valerio Papadia

Sarà rafforzata la scorta al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: la decisione è stata comunicata nelle ultime ore proprio al parlamentare napoletano. Non sono ancora noti i dettagli: a Borrelli potrebbe essere assegnato un terzo agente di scorta, oppure una seconda auto che lo accompagni nei suoi spostamenti. La decisione di rafforzare la scorta al deputato arriva dopo le nuove minacce ricevute nei giorni scorsi, soprattutto dalla controversa Tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, e dopo i danni riportati dall'auto di scorta: una gomma della vettura è stata squarciata.

Borrelli ha denunciato Rita De Crescenzo dopo le minacce

Da lungo tempo in contrapposizione, il rapporto tra il deputato Borrelli e la Tiktoker Rita De Crescenzo si è inasprito ancor di più nelle ultime settimane. Nello specifico, oggetto del contendere è stata la battaglia sulla concessione degli ormeggi per le barche a Mergellina: Rita De Crescenzo e altri ormeggiatori hanno protestato all'Autorità Portuale, Borrelli ha contestato la protesta. Ne è nato un botta e risposta via social tra il parlamentare e l'influencer, sfociato nelle minacce per le quali il deputato ha sporto denuncia.

Squarciata una gomma all'auto di scorta di Borrelli

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, nella giornata di sabato 17 maggio. Francesco Emilio Borrelli stava effettuando un sopralluogo ad Ercolano, nella provincia di Napoli, per verificare le condizioni della spiaggia dell'ex Lido Arturo, recentemente posto sotto sequestro. Al ritorno all'auto di servizio insieme alla scorta, il deputato e gli agenti hanno trovato uno pneumatico squarciato.