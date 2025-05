video suggerito

Borrelli denuncia la tiktoker Rita De Crescenzo: "Mi ha minacciato". Lei: "Sarò il tuo incubo" Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): "Presenterò un dossier in Procura sulle minacce". La tiktoker: "Combatterò fino all'ultimo per l'ormeggio a Mergellina"

A cura di Pierluigi Frattasi

Francesco Emilio Borrelli pronto a denunciare la tiktoker Rita De Crescenzo per i video di attacchi pubblicati nei suoi confronti negli ultimi giorni. Sullo sfondo, la battaglia sulle concessioni degli ormeggi delle barche a Mergellina e sull'abusivismo. "Alla luce della gravità dei contenuti diffusi – scrive Borrelli in un post – ho richiesto l’intervento delle autorità competenti affinché vengano accertate eventuali responsabilità penali per istigazione alla violenza e apologia di criminalità organizzata. L’impegno per la legalità e la giustizia sociale a Napoli non si ferma: non saranno le minacce a zittire chi lotta per una città migliore. Continuerò a lottare per la legalità e per i napoletani onesti. Questa vicenda andrà avanti anche nelle aule giudiziarie". Il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra a Fanpage.it annuncia: "Presenterò un dossier in Procura".

Le accuse della tiktoker: "Combatterò fino all'ultimo"

Ma cosa aveva detto Rita De Crescenzo? In uno dei video sui social, la tiktoker napoletana, mostrando la foto dell'ormeggio che la sua famiglia gestisce, aveva affermato: "Io combatterò fino alla fine, anche se perdo il campo boa. Però a te non te la faccio buona (pronunciato in dialetto napoletano)". Mentre in un altro video ha aggiunto: "Mi stai infangando troppo assai. Stai dicendo troppe bugie. Pulcinella, vergognati. Devo essere il tuo incubo, mi devi sognare la notte. È venuta l'ora che distruggo io te, hai trovato un osso duro".

De Crescenzo ha più volte precisato che le sue parole "non sono minacce. È perché questo – riferendosi all'ormeggio – è nostro. Siamo cresciuti qua. Il pontile di legno avevamo. Ce lo siamo sudati". Poi, ancora, "Aiutatemi, se avete qualcuno. Questo non può stare per Napoli".

Borrelli (Avs): "Non mi faccio intimidire"

Borrelli è determinato, però, ad andare avanti: "Non mi lascerò intimidire da minacce e aggressioni verbali – scrive – Continuerò a denunciare tutto ciò che è illegale e che mortifica Napoli e i napoletani onesti. Mi affido alla magistratura e alle forze dell’ordine, ma mi appello anche alla società civile: non possiamo lasciare che a comandare siano i violenti e i prepotenti".