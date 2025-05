Rita De Crescenzo contro Francesco Borrelli dopo la protesta degli ormeggiatori: “Distruggo io te”

video suggerito

A cura di Nico Falco

La protesta degli ormeggiatori, che questa mattina hanno manifestato per chiedere le concessioni, si arricchisce di un altro filone: ora lo scontro, diretto, è tra Rita de Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli. Il deputato, infatti, questa mattina, insieme al consigliere Lorenzo Pascucci è andato all'autorità portuale di Napoli, dove c'è stato il sit in, e successivamente si è schierato contro gli ormeggiatori, sottolineando gli abusi a loro riconducibili negli anni. A stretto giro, la risposta della De Crescenzo, come consuetudine tramite video su TikTok: "Devo essere il tuo incubo. È venuto il momento che sia io a distruggere te".

La protesta degli ormeggiatori a Napoli

Questa mattina un gruppo di ormeggiatori, tra cui la tiktoker Rita de Crescenzo, ha occupato l'ingresso dell'Autorità Portuale e ha chiesto di essere ricevuto dal presidente, Andrea Annunziata, in merito alla questione che riguarda Mergellina e via Caracciolo. Secondo i manifestanti, la mancata riassegnazione delle concessioni agli ormeggiatori storici mette a rischio 30 famiglie; hanno inoltre sostenuto di avere pagato tutte le pendenze degli abusi.

Borrelli, dall'altro lato, ha chiesto "bandi pubblici e trasparenti" e ha invitato la Capitaneria e l'Autorità portuale a "non farsi intimidire", sottolinenando che "le concessioni devono essere date tramite bando e a società pulite", escludendo "chi ha realizzato negli anni approdi abusivi, illeciti di ogni tipo e illegalità diffuse". “Nonostante le minacce rivolte alla Capitaneria di Porto e mosse nei nostri riguardi e nei riguardi di Marco Cuomo, autore di un dossier sugli ormeggi abusivi – proseguono Borrelli e Pascucci – confermiamo la nostra presenza sull’intera costa e vigileremo al fine di verificare la corretta condizione e liceità di tutti gli approdi ed ormeggi e continueremo a segnalare tutte le irregolarità di cui verremo a conoscenza”.

I video di Rita de Crescenzo: "Devo essere il tuo incubo"

Nel pomeriggio la tiktoker ha risposto direttamente a Borrelli pubblicando vari video sui propri canali social. "Devo essere il tuo incubo, mi devi sognare anche di notte – dice in un video – non te la faccio passare, è arrivata l'ora che ti distrugga io. Non l'ho mai fatta passare liscia alla delinquenza e alla malavita, figurati se lo faccio con te". La replica di Borrelli: "Siamo passati alle minacce dirette. Altro che brave persone che hanno imparato dagli errori del passato".