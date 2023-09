Raffiche di vento forte su Napoli, 7 alberi crollati in strada o pericolanti in 48 ore Sette alberi crollati in due giorni a Napoli. Cedimenti dal Vomero a Scampia, Piscinola e Fuorigrotta.

Sette alberi crollati in strada o pericolanti nelle ultime 48 ore a Napoli a causa, molto probabilmente, delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sulla città. Cedimenti si sono registrati in diversi quartieri della città, dalle zone collinari come il Vomero, a Fuorigrotta, Piscinola e Miano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Ciro Esposito, e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le aree e rimosso i detriti.

I cedimenti sono avvenuti tra le giornate di lunedì 4 e martedì 5 settembre scorsi, durante le quali si sono registrate forti raffiche di vento e per le quali la Protezione Civile regionale aveva emanato un bollettino di allerta. Tutti le richieste d'intervento sono state assicurate e sono state portate a compimento dai vigili del fuoco entro mercoledì 6. Ma le raffiche sono proseguite anche nelle giornate successive, con nuovi crolli di rami e alberi.

Secondo il report dei vigili del fuoco relativo al 4 e 5 settembre, gli alberi caduti o pericolanti si sono registrati secondo il seguente elenco:

Il 4 settembre 2023:

Albero caduto in via M.R. Di Torrepadula;

Ramo pericolante spezzato in via De Bonis;

Il 5 settembre 2023: