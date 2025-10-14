Quindicenne accoltellato all’uscita di scuola a Napoli, aggredito da gruppo di coetanei

Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito in via Benedetto Croce da un gruppo di coetanei che lo hanno ripetutamente accoltellato al fianco; indagano i carabinieri.

Ragazzino col coltello/Foto Carmine Benincasa, Fanpage.it

Lo avrebbero aggredito in gruppo, durante una discussione, e uno di loro lo avrebbe accoltellato ripetutamente al fianco con un coltello nel centro storico di Napoli. Ricostruzione ancora in corso, sul ferimento di un ragazzino di 15 anni, trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini con diverse ferite da lama nel primo pomeriggio di oggi, 14 ottobre. Il giovanissimo non è in pericolo di vita, per lui 10 giorni di prognosi. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Centro.

L'aggressione all'uscita di scuola

L'aggressione, stando a quanto ad ora accertato dai militari dell'Arma, sarebbe avvenuta in via Bendetto Croce. La discussione avrebbe coinvolto diversi giovanissimi, coetanei della vittima, e sarebbe avvenuta all'uscita di scuola; i motivi del litigio non sono ancora chiari. Secondo la ricostruzione la situazione sarebbe rapidamente trascesa e uno dei partecipanti avrebbe tirato fuori l'arma, accanendosi sul 15enne con diversi fendenti sferrati al fianco.

Indagano i carabinieri, acquisite telecamere

Subito dopo il ferimento il gruppetto si sarebbe dileguato. Si vaglia la possibilità che elementi preziosi possano arrivare dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona: la strada dove è avvenuta l'aggressione si trova, infatti, nel pieno centro di Napoli, a ridosso di piazza del Gesù, area coperta dalla videosorveglianza. Dalle immagini i militari contano di individuare i responsabili o, perlomeno, ricostruire le fasi del ferimento e le vie di fuga.