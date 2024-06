video suggerito

“Quell’uomo sta fotografando mia figlia”, arrivano i carabinieri sull’autobus Il bus C16 dell’Anm è stato fermato in piazza Sannazaro. Sul posto sono arrivate tre auto dei carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

“Quell'uomo sta fotografando mia figlia minorenne. Chiamate i carabinieri”. Attimi di tensione su un bus dell'Anm della linea circolare C16, oggi pomeriggio, a quanto apprende Fanpage.it. Il mezzo pubblico stava transitando in piazza Sannazaro, quando, ad un certo punto, una donna all'interno del bus ha chiesto aiuto poiché si sarebbe accorta che un uomo stava fotografando la figlia minorenne. L'autobus è stato fermato dopo la segnalazione della donna. Sono stati chiamati e sono intervenuti i carabinieri con tre auto.

Il bus Anm fermato in piazza Sannazaro

L'episodio è avvenuto all'altezza della Galleria Quattro Giornate e di via Piedigrotta, attorno alle 18,15 di oggi, martedì 4 giugno 2024. I militari dell'Arma, dopo aver ascoltato i testimoni, avrebbero individuato e identificato l'uomo, che sarebbe poi stato portato in caserma per accertamenti. Sarebbero stati chiesti all'Anm anche i filmati delle telecamere interne, che si trovano a bordo del bus, dai quali potrebbero emergere elementi utili per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento, quindi, non è possibile sapere se la ricostruzione dei fatti sia effettivamente quella segnalata o se si sia trattato, piuttosto, di un malinteso.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per verificare quanto accaduto e fugare ogni dubbio. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sull'episodio che ha portato al blocco del bus in un'ora di punta, quando la città è affollata di persone che tornano a casa dopo il lavoro. I militari dell'Arma sono impegnati costantemente nel presidio del territorio, a tutela della sicurezza dei cittadini.