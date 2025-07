Quartieri Spagnoli, crolla grossa pietra da quarto piano e sfonda furgone nella strada affollata

Foto Fanpage.it

Crolla una grossa pietra dal cornicione di un palazzo al quarto piano e sfonda il cofano di un furgone parcheggiato di sotto in strada. Incidente a Vico canale a tavernapenta, nella zona dei Quartieri Spagnoli, al centro storico di Napoli. Per fortuna, nessuno si è fatto male. Quasi un miracolo, considerando che il vicolo è in genere molto affollato. Nelle vicinanze c'è un'edicola votiva dedicata alla Madonna dell'Arco. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Avvocata, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

Secondo le prime informazioni, il calcinaccio, una grossa pietra di tufo di una 30ina di centimetri, si sarebbe staccato dal cornicione di un edificio di 4 piani fuori terra, provocando notevoli danni ad un furgone in sosta sulla pubblica via. Essendo presente un altarino votivo nelle vicinanze. Solo per un caso fortuito la pietra non ha colpito passanti, ma ha provocato gravi danni al furgone parcheggiato nella strada sottostante. La Polizia locale ha inviato un’informativa all’Autorità giudiziaria.

Altro incidente a Salita Tarsia: barra di ferro dal terzo piano colpisce donna alla testa

Nelle stesse ore, a poca distanza, nella zona di Salita Tarsia, alle spalle di piazza Dante, un altro incidente: un tondino di ferro di oltre un metro e mezzo di lunghezza è caduto dal terzo piano di un palazzo, colpendo una donna di 42 anni alla testa. La vittima è stata trasportata d'urgenza al Cardarelli, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Meno di un anno fa, l'incidente che uccise Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni colpita alla testa da una statuina caduta da un palazzo mentre passeggiava ai Quartieri Spagnoli il pomeriggio di domenica 18 settembre 2024. Una tragedia che ha scosso profondamente tutta la comunità napoletana. La polizia locale nel caso del tondino caduto avvenuto ieri, ha condotto indagini lampo e nel giro di 24 ore è riuscita a scoprire cosa fosse quel tondino, che in un primo tempo era un mistero, ed ad individuare il responsabile.