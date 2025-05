video suggerito

Quando inizia la scuola a Napoli e in Campania: il calendario scolastico 2025-26 e tutti i ponti La giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico 2025-26 per tutte le scuole: si parte il 15 settembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania la scuola inizierà lunedì 15 settembre 2025 e finirà sabato 6 giugno 2026: approvato il calendario scolastico 2025-26 regionale, con tutti i ponti e le festività, valido per gli istituti di ogni ordine e grado d’istruzione e per tutti i percorsi formativi. Nel complesso, quest'anno si starà sui banchi di scuola per un totale di 203 giorni di lezione. Un po' più lungo l'anno scolastico nelle scuole dell’infanzia, frequentate dai bambini da 3 a 6 anni, dove le attività educative termineranno il 30 giugno 2026. A comunicare il nuovo calendario scolastico è l'assessora alla Scuola, alle Politiche sociali e giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini. Il prossimo anno scolastico sarà quindi leggermente più corto di quello 2024-25, iniziato il 12 settembre 2024 che si concluderà il 7 giugno prossimo.

Tutti i ponti e le feste dell'anno scolastico 2025-26

Ci saranno come sempre ponti e festività per i giovani studenti campani. Per i napoletani, la Festa di San Gennaro, santo patrono della città, cadrà venerdì 19 settembre. Seguirà il 1 novembre, giorno di Ognissanti, che ricade di sabato, lunedì 8 dicembre è la Festa dell'Immacolata. Le feste di Natale andranno da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2025. Quindi, la festa di Carnevale, in occasione del martedì grasso, lunedì 16 e martedì 17 febbraio. La Settimana Santa di Pasqua andrà da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile. Seguono sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, venerdì 1 maggio, Festa dei Lavoratori, martedì 2 giugno, festa della Repubblica.

Inoltre, sono previste giornate in cui gli istituti possono decidere autonomamente di sospendere le attività didattiche in occasioni di alcune particolari ricorrenze:

27 gennaio 2025, Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto

10 febbraio 2025, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata

19 marzo 2025, in ricordo dell'assassinio di don Giuseppe Diana, ucciso dalla camorra