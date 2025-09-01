Quando inizia la scuola a Napoli e in Campania a settembre: il calendario scolastico 2025-2026
Riparte la scuola anche in Campania: dal 15 settembre tornano sui banchi di scuola tutti gli studenti, dalle scuole d'infanzia a salire. Chiusura invece, "sfalsata", con le scuole d'infanzia che chiuderanno il 30 giugno, mentre tutte le altre chiuderanno già il 6 dello stesso mese. Complessivamente saranno dunque 203 i giorni di scuola totali, prima dei relativi esami di terza media o di Stato a seconda del proprio ciclo di studi. Quello previsto in quinta elementare è stato abolito esattamente vent'anni fa.
Quando inizia e quando finisce l'anno scolastico a Napoli e in Campania
In Campania si torna sui banchi di scuola da lunedì 15 settembre 2025 e fino a sabato 6 giugno 2026, con l'unica eccezione delle scuole dell'infanzia che chiuderanno il 30 giugno. Per quanto riguarda gli esami di Stato, la prima prova scritta dell’esame di maturità è fissata per giovedì 18 giugno 2026 alle ore 8.30. La prova suppletiva si svolgerà mercoledì 1° luglio 2026.
Calendario scolastico 2025-2026: ponti e festività in Campania
Durante l'anno scolastico 2025-2026 sono previsti giorni di chiusura in occasione delle festività nazionali e locali, già stabiliti:
- tutte le domeniche
- 1° novembre 2025, Festa di Ognissanti
- 8 dicembre 2025, Immacolata Concezione
- 25 dicembre 2025, Natale
- 26 dicembre 2025, Santo Stefano
- 1° gennaio 2026, Capodanno
- 6 gennaio 2026, Epifania
- 21 aprile 2026, ovvero il lunedì dopo Pasqua
- 25 aprile 2026, Festa della Liberazione
- 1° maggio 2026, Festa del Lavoro
- 2 giugno 2026, Festa della Repubblica
Nel dettaglio, le vacanze di Natale inizieranno dal 23 dicembre 2025 e termineranno il 6 gennaio 2026; le Vacanze di Carnevale dureranno dal 16 al 17 febbraio, mentre quelle di Pasqua inizieranno dal 2 aprile e fino al 7 aprile 2026. Inoltre, sono previste giornate in cui gli istituti possono decidere autonomamente di sospendere le attività didattiche in occasioni di alcune particolari ricorrenze:
- 27 gennaio 2026, Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto
- 10 febbraio 2026, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata
- 19 marzo 2026, in ricordo dell'assassinio di don Giuseppe Diana, ucciso dalla camorra