Quando inizia la scuola a Napoli e in Campania a settembre: il calendario scolastico 2025-2026

Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Si torna sui banchi di scuola in Campania: la riapertura è fissata per il 15 settembre. Il calendario delle festività per l’anno scolastico 2025/2026.

Riparte la scuola anche in Campania: dal 15 settembre tornano sui banchi di scuola tutti gli studenti, dalle scuole d'infanzia a salire. Chiusura invece, "sfalsata", con le scuole d'infanzia che chiuderanno il 30 giugno, mentre tutte le altre chiuderanno già il 6 dello stesso mese. Complessivamente saranno dunque 203 i giorni di scuola totali, prima dei relativi esami di terza media o di Stato a seconda del proprio ciclo di studi. Quello previsto in quinta elementare è stato abolito esattamente vent'anni fa.

Quando inizia e quando finisce l'anno scolastico a Napoli e in Campania

In Campania si torna sui banchi di scuola da lunedì 15 settembre 2025 e fino a sabato 6 giugno 2026, con l'unica eccezione delle scuole dell'infanzia che chiuderanno il 30 giugno. Per quanto riguarda gli esami di Stato, la prima prova scritta dell’esame di maturità è fissata per giovedì 18 giugno 2026 alle ore 8.30. La prova suppletiva si svolgerà mercoledì 1° luglio 2026.

Calendario scolastico 2025-2026: ponti e festività in Campania

Durante l'anno scolastico 2025-2026 sono previsti giorni di chiusura in occasione delle festività nazionali e locali, già stabiliti:

tutte le domeniche

1° novembre 2025, Festa di Ognissanti

8 dicembre 2025, Immacolata Concezione

25 dicembre 2025, Natale

26 dicembre 2025, Santo Stefano

1° gennaio 2026, Capodanno

6 gennaio 2026, Epifania

21 aprile 2026, ovvero il lunedì dopo Pasqua

25 aprile 2026, Festa della Liberazione

1° maggio 2026, Festa del Lavoro

2 giugno 2026, Festa della Repubblica

Nel dettaglio, le vacanze di Natale inizieranno dal 23 dicembre 2025 e termineranno il 6 gennaio 2026; le Vacanze di Carnevale dureranno dal 16 al 17 febbraio, mentre quelle di Pasqua inizieranno dal 2 aprile e fino al 7 aprile 2026. Inoltre, sono previste giornate in cui gli istituti possono decidere autonomamente di sospendere le attività didattiche in occasioni di alcune particolari ricorrenze: