napoli
video suggerito
video suggerito

Quando inizia la scuola a Napoli e in Campania a settembre: il calendario scolastico 2025-2026

Si torna sui banchi di scuola in Campania: la riapertura è fissata per il 15 settembre. Il calendario delle festività per l’anno scolastico 2025/2026.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Riparte la scuola anche in Campania: dal 15 settembre tornano sui banchi di scuola tutti gli studenti, dalle scuole d'infanzia a salire. Chiusura invece, "sfalsata", con le scuole d'infanzia che chiuderanno il 30 giugno, mentre tutte le altre chiuderanno già il 6 dello stesso mese. Complessivamente saranno dunque 203 i giorni di scuola totali, prima dei relativi esami di terza media o di Stato a seconda del proprio ciclo di studi. Quello previsto in quinta elementare è stato abolito esattamente vent'anni fa.

Quando inizia e quando finisce l'anno scolastico a Napoli e in Campania

In Campania si torna sui banchi di scuola da lunedì 15 settembre 2025 e fino a sabato 6 giugno 2026, con l'unica eccezione delle scuole dell'infanzia che chiuderanno il 30 giugno. Per quanto riguarda gli esami di Stato, la prima prova scritta dell’esame di maturità è fissata per giovedì 18 giugno 2026 alle ore 8.30. La prova suppletiva si svolgerà mercoledì 1° luglio 2026.

Calendario scolastico 2025-2026: ponti e festività in Campania

Durante l'anno scolastico 2025-2026 sono previsti giorni di chiusura in occasione delle festività nazionali e locali, già stabiliti:

Leggi anche
Terremoti ai Campi Flegrei, a Pozzuoli lavori per rendere le scuole antisismiche: alunni spostati in altre sedi
  • tutte le domeniche
  • 1° novembre 2025, Festa di Ognissanti
  • 8 dicembre 2025, Immacolata Concezione
  • 25 dicembre 2025, Natale
  • 26 dicembre 2025, Santo Stefano
  • 1° gennaio 2026, Capodanno
  • 6 gennaio 2026, Epifania
  • 21 aprile 2026, ovvero il lunedì dopo Pasqua
  • 25 aprile 2026, Festa della Liberazione
  • 1° maggio 2026, Festa del Lavoro
  • 2 giugno 2026, Festa della Repubblica

Nel dettaglio, le vacanze di Natale inizieranno dal 23 dicembre 2025 e termineranno il 6 gennaio 2026; le Vacanze di Carnevale dureranno dal 16 al 17 febbraio, mentre quelle di Pasqua inizieranno dal 2 aprile e fino al 7 aprile 2026. Inoltre, sono previste giornate in cui gli istituti possono decidere autonomamente di sospendere le attività didattiche in occasioni di alcune particolari ricorrenze:

  • 27 gennaio 2026, Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto
  • 10 febbraio 2026, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata
  • 19 marzo 2026, in ricordo dell'assassinio di don Giuseppe Diana, ucciso dalla camorra
Attualità
Campania
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ancora terremoti ai Campi Flegrei, lo sciame sismico in provincia di Napoli non si ferma
A Pozzuoli verifiche su palazzo. Chiusi i siti archeologici
Da mezzanotte, otto nuove scosse tra 2.0 e 4.0 di magnitudo
Ieri un altro sciame, con massima scossa 3.3 di magnitudo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views