Quando chiudono le scuole a Napoli per Carnevale 2024, il calendario dei giorni di vacanza Scuole chiuse per Carnevale il 12 e 13 febbraio in Campania. Riapriranno giovedì 14 febbraio, festa degli innamorati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Scuole chiuse in Campania dal 12 al 13 febbraio per il Carnevale: quest'anno, la ricorrenza forse più apprezzata dai bambini cade infatti nella settimana che va dal 6 al 12 febbraio, giorno del Martedì Grasso che "chiude" la festività. Ogni regione segue un calendario diverso, sia per quanto riguarda i giorni sia per la durata: la Campania ha optato per il solo Martedì Grasso e per il Mercoledì delle Ceneri successivo, ovvero 12 e 13 febbraio.

Vacanze di Carnevale 2024 a Napoli, quando chiudono le scuole

Le scuole, in Campania, chiuderanno dal 12 al 13 febbraio, ovvero in occasione del Martedì Grasso, giornata che chiude i sette giorni dedicati al Carnevale e che quest'anno cade il 12 febbraio, e del Mercoledì delle Ceneri, il giorno successivo (13 febbraio) che segna invece l'inizio della Quaresima.

Quando riaprono le scuole a Napoli e in Campania dopo Carnevale 2024

Le scuole della Campania riapriranno da giovedì 14 febbraio, giornata tradizionalmente dedicata alla ricorrenza di San Valentino, ovvero la festa degli innamorati che col tempo ha preso il posto della festività romana dei Lupercalia (13-15 febbraio), dedicata appunto all'amore libero e al sovvertimento dell'ordine costituito per permettere la rinascita del mondo. Col tempo, la parte dei Lupercalia in cui ci si travestiva in maschera e si compivano gesti spesso in contrasto con il proprio modo di vivere è confluita nel Carnevale, mentre la parte dedicata all'amore è rimasta propria del giorno in cui si ricorda San Valentino, che il Cristianesimo nominò protettore degli innamorati. Tuttavia quest'anno, per un curioso "scherzo" del calendario liturgico, le due festività del Martedì Grasso e di San Valentino sono pressoché consecutivi (12 e 14 febbraio), riavvicinandosi così ai Lupercalia tradizionali di epoca romana.