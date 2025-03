Quali sono le zone dei palazzi ad alto rischio per vulnerabilità ai Campi Flegrei: la lista delle strade

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Pozzuoli, Tempio di Serapide / Immagine di repertorio

Ci sono il Rione Terra, il Tempio di Serapide e buona parte dei centri storici di Pozzuoli e Bacoli, nonché del centro del quartiere di Bagnoli nell'elenco delle zone rosso scuro ad alto rischio di vulnerabilità sismica per gli edifici privati, classificate nella nuova mappa del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, pubblicata ieri. Si tratta delle aree sulle quali, secondo gli esperti, saranno necessari approfondimenti e poi interventi di adeguamento e consolidamento sismico. Ma non solo.

La mappa, che copre la "zona di intervento" – quella di colore azzurro nella mappa del bradisismo che copre i Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli – è comporta da 442 celle, ossia quadratini di 250 metri di lato. Ad ogni quadrato è associato un colore, al quale è abbinato un livello di vulnerabilità degli edifici privati: giallo (bassa vulnerabilità), rosso (media vulnerabilità), rosso scuro (alta vulnerabilità). Le celle ad alta vulnerabilità individuate sono 29, tra le quali 9 a Bacoli, 10 a Pozzuoli, 1 a Napoli-Pozzuoli e 9 a Napoli.

In quelle ad alta vulnerabilità, come detto, figurano anche zone importanti dal punto di vista della presenza di edifici istituzionali e pubblici, che, però, è bene ribadire, non rientrano in questa classificazione: ci sono, per esempio, la Grotta di Seiano, la panoramica Discesa Coroglio, Bagnoli Dazio.

Nella media vulnerabilità (colore rosso) ritroviamo invece le aree con edificati privati dove insistono anche l'Accademia Aeronautica e Città della Scienza. Per i lavori di adeguamento sismico degli edifici privati, il Governo Meloni ha messo a disposizione 100 milioni di euro per 5 anni, una media di 20 milioni all'anno. Mentre per l'edilizia pubblica sono stati stanziati 184 milioni di euro. Somme che potrebbero poi essere incrementate.

La lista delle strade con le case private ad alta vulnerabilità

Le ispezioni dei tecnici si sono svolte lo scorso anno. Sono state controllate le abitazioni private esternamente. Sulla scorta dei dati raccolti è stata costruita una mappa interattiva con le 442 celle. I privati cittadini adesso potranno chiedere un intervento più accurato, tramite la piattaforma online pubblicata ieri, con ispezioni anche interne.

Di seguito l'elenco delle zone ad alta vulnerabilità (rosso scuro) (La lista delle strade è solo indicativa, non esaustiva):

Bacoli (9)

via Pagliaro,

via Poggio,

via Gaetano De Rosa,

via Ercole,

via Vigna,

via Cento Camerelle,

via Goethe,

via Roma,

via Falci,

via Ortensio,

via Castello,

via Montegrillo (nell'area all'altezza del parco Sommerso di Baia)

Pozzuoli (10)

via Campana (all'altezza del Monte Gauro)

Colle dell'Imperatrice

via Alfonso Artiaco

Rione terra

via Maso Carrese

via Caldaie,

via Roma,

via Serapide,

via Tranvia,

via Giacomo Matteotti,

via Follieri,

via Giovanni Battista Pergolesi,

Corso Nicola Terracciano,

via Girone

via Pozzuoli (solo un tratto)

Pozzuoli-Napoli (1)

III traversa Pisciarelli (zona Agnano-Pisciarelli)

Napoli (9)

via Agnano agli Astroni (vicino al Monte Spina)

via Terracina-incrocio via Nuova Agnano (al confine tra Bagnoli e Fuorigrotta)

via Pozzuoli (zona Dazio)

il centro di Bagnoli: via Ilioneo, via Acate, via Ennio, via Ovidio, via Eurialo, via Caio Asinio Pollione, via Cicerone, via Lucio Silla, via Pollio Felice, via Ascanio, via Silio Italico, via Plinio, via Di Niso, via Campi Flegrei, via Amedeo Maiuri, via Enea, via Salvatore Ferrara, via Carmela Ferrara, via Diomede Carafa, via Miseno, Cupa Capano, via Girolamo Giusso, via Bagnoli, via Girolamo Cerbone

Posillipo: Discesa Coroglio e Grotta di Seiano