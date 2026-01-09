Quali sono i farmaci salvavita che mancano in Campania, Iorio (Federfarma Napoli): “Segnalati ad Aifa”

Immagine di repertorio

"Abbiamo una mancanza di alcuni farmaci che ormai è cronica e va avanti da diversi mesi. Tra questi, sicuramente la più grave, riguarda il Ventolin e il Depakin in bustine. Il primo serve per il trattamento delle crisi d'asma, il secondo è un salvavita per l'epilessia. Problemi di approvvigionamento ci sono anche per il Cardirene 75 mg, che è un anticoaugulante, e Kayexalate, per l'iperpotassiemia. In alcuni casi si può sopperire con altre formulazioni, in altri no. Purtroppo è un problema nazionale, non locale o regionale. Abbiamo segnalato all'Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ma la soluzione non sembra essere facile".

A parlare a Fanpage.it è Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli che rappresenta tutte le farmacie di Napoli e provincia e interviene sulla mancanza di alcuni farmaci segnalati in varie regioni italiane, compresa la Campania. La carenza, insomma, riguarda solo alcuni prodotti specifici. In alcuni casi sono disponibili gli stessi prodotti ma con altre formulazioni, come il Cardirene 160 mg, che invece di trova normalmente.

Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli

Presidente, cosa sta succedendo?

La mancanza di alcuni farmaci è un problema ormai cronico, ma italiano, non locale o campano. Questi farmaci mancano da qualche mese . La Regione e le istituzioni locali non c'entrano nulla e possono fare molto poco.

Quali sono i farmaci che mancano al momento?

Mi viene in mente il Ventolin, prima di tutto, un farmaco prodotto da una importante società multinazionale, che sembra mancare su tutto il territorio nazionale. Viene utilizzato per le crisi d'asma come prima emergenza. Purtroppo, già da alcuni mesi si trova molto difficilmente. L'altra grande carenza riguarda il Depakin, un farmaco salvavita, ma in questo caso solo nella formulazione in bustine, mentre si trova in gocce e compresse, quindi si può sopperire.

Che altro?

Per il Cardirene manca la formulazione da 75 mg, ma c'è quella da 160 mg. Nel caso si può prendere metà bustina o un sostituto simile alla Cardioaspirin, usato come anticoagulante. Infine, un altro prodotto, più di nicchia, ma non meno importante, è il Kayexalate, usato per trattare l'iperpotassiemia. Ma in questo caso, come detto, non sono molte le persone che soffrono di questa patologia.

Perché ci sono queste carenze?

A quanto sappiamo, sembra ci sia un problema di materia prima. Insomma, in tutta Italia questi prodotti sono carenti. Non so se anche all'estero. Abbiamo segnalato come Campania questi casi all'Aifa, come hanno fatto anche altre regioni italiane, ma purtroppo non c'è una soluzione immediata.

Qual è la situazione per i farmaci per l'influenza stagionale?

Non c'è alcun problema per i farmaci comuni per l'influenza stagionale. Nessuna carenza. Le scorte sono sufficienti, nonostante l'aumento della domanda in questo periodo.