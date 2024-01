Pugnala la ex davanti ai loro 3 figli piccoli, orrore a Varcaturo (Napoli) a Capodanno 2024 Dramma a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, il primo giorno dell’anno. Un uomo ha accoltellato la sua ex davanti ai loro 3 figli. La donna aveva il figlio di 7 mesi in braccio. Arrestato dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Accoltella la ex compagna davanti ai loro tre figli piccoli nel giorno di Capodanno 2024. La donna ha l'ultimo figlio di appena 7 mesi in braccio. Solo l'intervento tempestivo dei carabinieri riesce a fermarlo. È accaduto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli nella giornata di ieri. L'aggressione attorno alle ore 13,00, quando le famiglie stavano per mettersi a tavola per il pranzo del primo giorno del 2024. Alla Caserma dei carabinieri di Varcaturo bussa alla porta un uomo: è il nuovo compagno della donna che cerca aiuto disperatamente. È agitato e urla. Il carabiniere in servizio cerca subito di calmarlo. L'uomo gli racconta cosa è accaduto.

La donna salvata dall'irruzione dei carabinieri

La compagna lo ha appena chiamato, il suo ex l’ha aggredita e le ha promesso di ritornare per ucciderla. I carabinieri corrono verso l'abitazione della donna, che non è lontana dalla caserma, e dalla strada si sentono le urla. È questione di pochi secondi che possono essere vitali. I militari dell'Arma raggiungono la porta di ingresso, ma è chiusa. Dall'interno, intanto, si sentono pianti di bambini e urla. A quel punto, i carabinieri non ci pensano due volte e sfondano la porta.

La mamma aggredita davanti ai 3 figli

Al loro ingresso si presenta una scena agghiacciante. A terra e in lacrime, ci sono due bambini terrorizzati di 5 e 9 anni. Sul pavimento tracce di sangue. In piedi ci sono due adulti, la mamma e il suo ex compagno, padre dei suoi tre figli, che si fronteggiano, l’uno di fronte all’altra a distanza ravvicinata. L’uomo brandisce un coltello da cucina e sta aggredendo la donna che sanguina dalla mano, ha fra le braccia il terzo figlio, di appena 7 mesi. I carabinieri si catapultano sull’uomo che in pochi attimi viene disarmato e bloccato.

Arrestato l'ex compagno 38enne

Si tratta di un 38enne di Pozzuoli. L'aggressore è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La donna, vittima della violenza, è ricoverata nell’ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno, ma non sarebbe in pericolo di vita. I tre bambini – tutti figli dell’arrestato e della donna – stanno bene e sono stati affidati temporaneamente a parenti in attesa del ritorno della madre.