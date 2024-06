Protesta concerto Radio Italia a Napoli: piazza Plebiscito è chiusa anche ai pedoni Proteste in piazza del Plebiscito da parte dei cittadini per la chiusura della piazza anche ai pedoni. Tra loro anche anziani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Piazza del Plebiscito chiusa, a sorpresa, anche ai pedoni per il Concerto Radio Italia Live 2024. Proteste dei cittadini che, una volta arrivati in prossimità della piazza, si sono trovati di fronte le transenne. Una decisione arrivata, a quanto apprende Fanpage.it, dalla Questura di Napoli per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Il piano traffico, inizialmente, prevedeva la chiusura della piazza solo alle auto, con un corridoio lato Palazzo Reale per chi è a piedi, ed è scattato regolarmente attorno alle ore 13,00. La parte centrale della piazza è occupata, infatti, dall'area transennata destinata al pubblico ed al palco. Verso le 15,00, però, la piazza è stata chiusa anche ai pedoni sul lato del Palazzo Reale. Tante le rimostranze dei cittadini, tra loro anche anziani e bambini, costretti ad un giro lunghissimo sotto il sole.

Proteste dei cittadini contro la chiusura della piazza

La piazza già in passato, in occasione di altri spettacoli, era stata completamente interdetta alla circolazione dei veicoli. Nei concerti precedenti di Gigi D'Alessio e di Renato Zero, però, era stato consentito il passaggio dei pedoni, in un corridoio tra l'area transennata e Palazzo Reale, per collegare via Cesario Console, sul lato del Lungomare, a piazza Trieste e Trento.

Oggi, invece, quando è scattato il dispositivo è stata chiusa la piazza anche ai pedoni, ai quali è stato chiesto di passare alle spalle del palco, dove si trovano i colonnati della Basilica di San Francesco di Paola. Diverse persone, tra le quali anche anziani, hanno protestato per questa scelta che obbliga ad un lungo giro largo a piedi, sotto il sole cocente. Alla fine, è stato loro consentito comunque il passaggio. In pratica si può passare solo per via Monte di Dio o per il lato mare.

La decisione sarebbe stata assunta per motivi di sicurezza dalle forze dell'ordine che stanno vigilando sul dispositivo di traffico approvato dal Comune di Napoli con un'ordinanza sindacale. L'inizio del concerto, al quale parteciperanno tanti cantanti famosi, come Annalisa, Angelina Mango ed Elodie, solo per citarne alcuni, è previsto per le 20,40 di questa sera. L'ingresso ai due varchi di via Cesario Console e piazza Trieste e Trento sarà consentito fino alle 19,30, con esibizione dell'accredito.