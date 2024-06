video suggerito

Concerto Radio Italia Live a piazza Plebiscito 2024, piano traffico: orari varchi e strade vietate Il concerto Radio Italia Live in piazza del Plebiscito a Napoli si terrà alle 20,40 del 27 giugno. L’orario di ingresso ai varchi e il dispositivo con le strade vietate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Tutto pronto per il concerto Radio Italia Live di Napoli 2024 del 27 giugno, un evento spettacolare con cast stellare, per la prima volta nel capoluogo partenopeo. Piazza del Plebiscito blindata per l'occasione. Lo show inizierà alle ore 20,40, ma il Comune ha predisposto un apposito piano traffico con le strade vietate che partirà già dalle ore 13,00.

Si tratta di uno degli eventi più attesi dell'anno in programma, con un cast eccezionale di cantanti che saliranno sul palco: Annalisa, Angelina Mango, Elodie, Rose Villain, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Francesco Gabbani, Articolo 31, Rocco Hunt, Irama, Ricchi E Poveri, Tananai.

L'orario di chiusura dei varchi

Si potrà entrare solo da due varchi: via Cesario Console e piazza Trieste e Trento, ai quali bisognerà presentarsi entro le 19,30. L'ingresso sarà consentito soltanto a chi è provvisto di accredito. Le indicazioni per l'accesso sono presenti sull'accredito. Non sono previste corse straordinarie dei mezzi pubblici, che rispetteranno l'orario ordinario.

La serata è già sold out. Il concerto è gratuito, ma era obbligatoria la prenotazione, con la sottoscrizione dell'accredito. Le prenotazioni si sono aperte sulla piattaforma Ticketone venerdì scorso, 21 giugno, ed hanno registrato il tutto esaurito in pochi minuti. Il Concerto sarà trasmesso in diretta, dalle 20,40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Il piano viabilità con le strade vietate

Il Comune di Napoli ha pubblicato l'ordinanza con il piano traffico, che prevede:

Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione in piazza del Plebiscito e strade limitrofe per il giorno 27 giugno 2024 per il Concerto di Radio Italia Live, nell’ambito della rassegna musicale “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024”

Istituire, per il giorno 27 giugno 2024:

a) dalle ore 13:00 fino a cessate esigenze del giorno successivo:

a.1) il divieto di transito veicolare:

• nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Comiliter (palazzo Salerno);

• in via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

• in via San Carlo e in piazza Trieste e Trento, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine, i veicoli per le emergenze ed il soccorso e i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) con stazionamento nella corsia loro riservata in via San Carlo, fronte teatro omonimo, ove potranno sostare e transitare con direzione da piazza Trieste e Trento a piazza Municipio;

• in via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele e in rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

a.2) la sospensione in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

a.3) il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia;

b) dalle ore 13:00 alle ore 18:30 il senso unico di circolazione in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento;

c) dalle ore 18:31 fino a cessate esigenze del giorno successivo il senso unico di circolazione in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri

d) dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze del giorno successivo, la sospensione dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana in via San Carlo e in via Cesario Console

e) dalle ore 00:01 fino a cessate esigenze del giorno successivo, il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione dei parcheggi riservati ed a pagamento (strisce blu) in: piazza Trieste e Trento, via San Carlo, eccetto i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) con area di sosta fronte teatro omonimo, via Riccardo Filangieri Candida di Gonzaga, via Vittorio Emanuele III, via Acton, nel tratto compreso tra la Galleria Vittoria e via Cesario Console, piazzetta Carolina, via Gennaro Serra, via Cesario Console, via Nazario Sauro rampe Paggeria.