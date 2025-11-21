Prorogata l’allerta meteo in Campania: temporali fino alle 15 di domani sabato 22 novembre

Prorogata fino alle 15 di domani sabato 22 novembre l’allerto meteo in Campania: forti piogge e temporali ovunque, tranne in Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

Prorogata l'allerta meteo in Campania: la Protezione Civile della Regione ha esteso l'allerta meteo di livello giallo per temporali fino alle 15 di domani, sabato 22 novembre. "Permarrà infatti la possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale", si legge in una nota della Protezione Civile, che aggiunge: "La criticità idrogeologica riguarda tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro: si raccomanda di prestare attenzione anche in assenza di nuove precipitazioni per il permanere del rischio residuo dovuto alla saturazione dei suoli o alla fragilità dei terreni. In alcune aree i temporali potrebbero essere anche molto intensi", spiegano dalla protezione civile regionale.

"Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi", prosegue ancora la nota, che aggiunge: "si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".