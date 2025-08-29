napoli
Prorogata l’allerta meteo gialla in Campania per l’intera giornata di sabato 30 agosto

Prorogata fino alle 20 di domani l’allerta meteo gialla su tutta la Campania: attesi forti temporali, anche improvvisi, per tutta la giornata.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Prorogata fino alle 20 di sabato 30 agosto l'allerta meteo di colore giallo in Campania. L'allerta, che resta di colore giallo, è valida per tutta la regione. In particolare, si prevedono "locali rovesci e temporali, soprattutto nella prima parte della giornata, puntualmente di moderata intensità". Già nella giornata di oggi è in vigore un'allerta meteo di colore gialla sull'intera regione, che andava ad esaurirsi entro le 8 di domani mattina, sabato 30 agosto. Ed invece, nella mattina di oggi, è arrivata una proroga di altre 12 ore.

In particolare, la Protezione Civile della Regione Campania, invita a prestare la massima attenzione per:

– Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi;
– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;
– Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);
– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;
– Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;
– Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio.

Campania
napoli
