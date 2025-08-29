Prorogata l’allerta meteo gialla in Campania per l’intera giornata di sabato 30 agosto

Prorogata fino alle 20 di sabato 30 agosto l'allerta meteo di colore giallo in Campania. L'allerta, che resta di colore giallo, è valida per tutta la regione. In particolare, si prevedono "locali rovesci e temporali, soprattutto nella prima parte della giornata, puntualmente di moderata intensità". Già nella giornata di oggi è in vigore un'allerta meteo di colore gialla sull'intera regione, che andava ad esaurirsi entro le 8 di domani mattina, sabato 30 agosto. Ed invece, nella mattina di oggi, è arrivata una proroga di altre 12 ore.

In particolare, la Protezione Civile della Regione Campania, invita a prestare la massima attenzione per: