Prorogata l’allerta meteo gialla in Campania per l’intera giornata di sabato 30 agosto
Prorogata fino alle 20 di sabato 30 agosto l'allerta meteo di colore giallo in Campania. L'allerta, che resta di colore giallo, è valida per tutta la regione. In particolare, si prevedono "locali rovesci e temporali, soprattutto nella prima parte della giornata, puntualmente di moderata intensità". Già nella giornata di oggi è in vigore un'allerta meteo di colore gialla sull'intera regione, che andava ad esaurirsi entro le 8 di domani mattina, sabato 30 agosto. Ed invece, nella mattina di oggi, è arrivata una proroga di altre 12 ore.
In particolare, la Protezione Civile della Regione Campania, invita a prestare la massima attenzione per:
– Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi;
– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;
– Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);
– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;
– Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;
– Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio.