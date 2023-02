Proposta di matrimonio con flash mob in strada: la romantica idea di un ragazzo di Portici La romantica proposta di matrimonio di Renato, un giovane di Portici, alla sua Claudia: un flash mob in piazza prima di portarle l’anello: “Mi sposi?”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un flash mob in piazza per una proposta di matrimonio a sorpresa: è l'idea che Renato, giovane di Portici, ha avuto per chiedere la mano di Claudia, la sua compagna. La vicenda ha raccolto, oltre al plauso dei presenti in strada in quel momento, anche quello del pubblico in Rete dopo che il sindaco Vincenzo Cuomo ha pubblicato il video sui suoi canali social.

Le immagini nel video diffuso in Rete

Nel video, girato in pieno centro a Portici, si nota tutta l'organizzazione imbastita dal giovane sposo: la ragazza che va a fare aperitivo con delle amiche, poi dei giovani che arrivano e iniziano a ballare per un flash mob. Improvvisamente, i ragazzi si avvicinano alla giovane e le offrono delle rose, invitandola a raggiungerli in piazza. Lei, un po' incredula, si alza e si avvicina: a quel punto, i ragazzi in ginocchio mostrano ognuno una lettera sulle maglie tenute nascoste e la scritta: "Mi sposi?". La ragazza, che a quel punto ha ormai capito, viene quindi raggiunta dal fidanzato, che con un mazzo di rose in mano le si avvicina, si inginocchia e le porge l'anello. E tra gli applausi di tutti, "accetta" la proposta.

Il sindaco: "Portici tra le città più romantiche d'Italia"

Il sindaco Vincenzo Cuomo, che ha diffuso il video in Rete sui propri profili social, ha quindi commentato: "Le capacità romantiche dei cittadini porticesi sono notevoli", ha detto Cuomo, "ed anche per questo Portici viene considerata una città tra le più romantiche d'Italia". Il primo cittadino porticese ha poi concluso facendo gli auguri ai due sposi, Renato e Claudia, raccogliendo a sua volta l'entusiasmo dei suoi concittadini.