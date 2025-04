video suggerito

Proiettili a Josi Della Ragione: "Non mi fermeranno". La Prefettura valuta tutela per il sindaco di Bacoli Minacce al sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. La Prefettura valuta tutela. Domani riunione del Comitato Sicurezza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il sindaco Josi Della Ragione

"Non mi fermeranno". Sono le parole del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, destinatario di due proiettili fatti recapitare in maniera anonima negli scorsi giorni al corpo della Polizia Locale del comune flegreo. Della Ragione ha avviato già da tempo una lotta senza quartiere contro l'illegalità. Tra le ultime azioni dell'amministrazione, operazioni di Polizia Locale contro i parcheggiatori abusivi. Negli ultimi giorni, però, Della Ragione è stato destinatario di alcune azioni intimidatorie, tra cui i proiettili recapitati ai caschi bianchi: "Atti intimidatori che non fermeranno la nostra azione – commenta il primo cittadino – ma ci fanno riflettere su come potenziare il nostro lavoro contro le illegalità".

Minacce al sindaco di Bacoli, la Prefettura valuta tutela

Il caso, intanto, è arrivato in Prefettura. Domani, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, presiederà una riunione del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza al Palazzo di Governo dove sarà affrontata anche questa vicenda. La Prefettura, a quanto si apprende, valuta la tutela per Della Ragione.

Il sindaco di Bacoli, intanto, sui social scrive:

Mi ha chiamato il Prefetto di Napoli. E mi ha comunicato di aver aumentato i controlli delle forze dell’ordine a Bacoli. Sono contento. È una decisione che giunge dopo l’invio di due proiettili, in buste anonime, al nostro Comando di Polizia Municipale. Minacce insopportabili. Ve lo avevo promesso. Noi non molleremo. Ho sentito fin da subito la vicinanza del Prefetto Michele di Bari, che ci ha espresso piena solidarietà. Ed ha condannato fermamente i responsabili del gesto. Il Prefetto di Napoli mi ha inoltre annunciato la convocazione di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si terrà in Prefettura già giovedì prossimo. Ed in cui si discuterà proprio su quanto avvenuto, e quanto sta accadendo, nella nostra città.

Poi, Della Ragione conclude:

È un’attenzione molto rassicurante. Non siamo soli. Ve l’ho detto. E lo ripeto adesso. Noi non ci fermeremo. Soprattutto circa le battaglie a difesa della legalità, della giustizia a sociale, dei beni comuni. A difesa di Bacoli. Non ci piegheremo dinanzi a nessun tipo di minaccia, intimidazione. Sentiamo forte la vicinanza delle istituzioni. Ringrazio, di vero cuore, il Prefetto Michele Di Bari che è sempre molto attento a quanto accade sui nostri territori. Ringrazio le forze dell’ordine per il potenziamento dei controlli. Ringrazio quanti stanno manifestando solidarietà. Ne siete davvero tantissimi. E ci date molta forza. Andiamo avanti. A testa alta. Un passo alla volta.