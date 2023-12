Proiettile gli fora il piede, 51enne gambizzato ai Quartieri Spagnoli di Napoli L’uomo ferito nella notte ai Quartieri Spagnoli. Portato all’Ospedale Pellegrini: 5 giorni di prognosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Colpito da un proiettile al piede ai Quartieri Spagnoli. Un uomo di 51 anni si è dovuto recare stanotte al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, a Napoli, dopo essere rimasto ferito in una sparatoria. La vittima è stata accompagnata dalla moglie presso il nosocomio del centro storico. Il ferito, ad ogni modo, non sarebbe grave. Il proiettile sarebbe entrato ed uscito dal tallone del piede destro. L’uomo è stato, quindi, dimesso dall'ospedale con una prognosi di 5 giorni per la guarigione.

L'uomo colpito al tallone destro

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia Napoli Centro. La vittima sarebbe un 51enne napoletano, originario dei Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell'ordine. Da una prima sommaria ricostruzione, pare che i fatti siano avvenuti in una zona non meglio precisata proprio dei Quartieri Spagnoli. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma del nucleo operativo della compagnia Napoli centro per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Le indagini dei carabinieri

Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dei Quartieri Spagnoli per cercare di ricostruire l'accaduto e individuare e identificare i responsabili. Non si esclude, al momento, nessuna ipotesi, né che il ferimento possa essere stato accidentale o che possa essere avvenuto al culmine di una lite. Sarà il prosieguo delle indagini a chiarire meglio i contorni della vicenda, che al momento restano ancora indefiniti.