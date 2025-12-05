Previsioni meteo Immacolata: a Napoli e in Campania ancora freddo ma niente pioggia

Fine settimana e Ponte dell’Immacolata caratterizzato da freddo ma senza pioggia su Napoli e la Campania. Temperature intorno ai 15-16 gradi di giorno.

Il meteo su Napoli e la Campania

Un Ponte dell'Immacolata caratterizzato da freddo, ma senza pioggia. Le previsioni meteo per Napoli e Campania non sono ottime in vista dell'otto dicembre, ma almeno il quadro meteorologico resterà stabile. Una buona notizia dopo le piogge dei giorni scorsi: niente da fare per il ritorno totale del sole, ma per lo meno non ci saranno nuove allerte meteo, che si sono susseguite a ripetizione negli ultimi giorni su tutta la Campania.

Sabato 6 dicembre, il meteo sarà stabile: qualche timida pioggia nelle zone dell'interno, ma nulla o quasi se paragonate a quelle dei giorni scorsi. Le temperature saranno stabili attorno ai 15 gradi sulla fascia costiera e leggermente più basse nelle zone interne della Campania. Attenzione però ai venti e, soprattutto, alla nebbia: l'accumulo di temperature durante il giorno porterà alla sera, con il brusco calo delle stesse, alla nebbia tipica delle zone mediterranee. Il rischio è soprattutto al tramonto e poi di nuovo all'alba, soprattutto nelle zone più alte sul livello del mare.

Domenica 7 dicembre il quadro sarà pressoché immutato: il rischio sarà anche in questo caso dovuto alla nebbia notturna, che sarà presente anche nelle zone pianeggianti. Le temperature saranno stabili, con 15-16 gradi nelle ore più calde, mentre di notte il solito calo repentino porterà la colonnina di mercurio intorno ai 5-6 gradi in alcune zone, soprattutto dell'interno. Neve possibile solo sui rilievi più alti della regione. Lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, meteo stabile, con temperature sempre sui 15-16 gradi. Venti deboli o assenti, ma solito "rischio" nebbia soprattutto alle prime ore del mattino. Il quadro meteorologico sarà stabile anche nei giorni successivi: per un peggioramento bisognerà "aspettare" metà dicembre.