Previsioni meteo Campania: settimana con pioggia e freddo, poi sole da giovedì Pioggia e freddo previsti in Campania per questa settimana, con le prime schiarite che potrebbero cominciare a vedersi da giovedì, accompagnate da un lieve aumento delle temperature. Pioggia e nuvole martedì 26 e domenica 31 ottobre. Gli effetti dell’uragano mediterraneo Medicane solo sulle zone più a Sud.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pioggia e freddo previsti in Campania per questa settimana, con le prime schiarite che potrebbero cominciare a vedersi da giovedì, accompagnate da un lieve aumento delle temperature. Sulla regione meridionale si potrebbero sentire gli effetti di Medicane, l'Uragano Mediterraneo che in queste ore ha colpito la Sicilia e parte della Calabria, con piogge e venti forti. Ma la forza del ciclone in Campania potrebbe essere limitata soltanto alle aree più a Sud.

In Campania, la protezione civile regionale ha diramato l'avviso di allerta meteo valido fino alle ore 18 di oggi, lunedì 25 ottobre 2021. Su gran parte della regione sono previste nuvole, con temperature minime che potranno arrivare a 11 gradi e le massime a 21 gradi. Venti forti soprattutto nelle province di Avellino e Benevento che spireranno fino a 39 chilometri orari.

Martedì con pioggia in Campania

Domani, martedì 26 ottobre 2021, è prevista invece pioggia su tutta la Campania, le temperature minime andranno dai 12 gradi previsti ad Avellino, ai 17 gradi di Salerno con le massime che non dovrebbero superare i 18 gradi centigradi. Ma l'impeto del vento dovrebbe essere smorzato, con raffiche moderate fino a 18 chilometri orari.

Temperature in calo mercoledì, con nubi sparse su tutta la regione, ma niente pioggia. Le temperature minime oscilleranno dai 10 gradi centigradi di Avellino (massime 16 gradi), ai 16 di Salerno (massime 20). A Napoli sono previste temperature di 13-19 gradi.

Il freddo dovrebbe proseguire anche giovedì, con temperature ancora in calo. Per le minime di va dai 9 gradi di Avellino e Caserta, agli 11 gradi di Napoli e Benevento, ai 14 gradi di Salerno. Mentre le massime oscilleranno da 17 (Avellino) a 21 gradi (Napoli e Caserta).

La temperatura dovrebbe iniziare ad aumentare da venerdì. Le minime saliranno a 10 gradi (Avellino) ai 17 di Salerno. A Napoli si prevedono minime di 14 gradi. Mentre le massime andranno da 17 a 21 gradi centigradi (Napoli).

Pioggia nel weekend

La situazione di sabato in Campania si presenta nuvolosa e con temperature minime tra gli 11 (Avellino) e i 15 gradi (Salerno). A Napoli 12 gradi. E le massime che andranno da 17 a 22 gradi. Ma domenica 31 ottobre si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con cielo coperto e piogge isolate. Le temperature minime andranno dagli 11 gradi di Avellino ai 17 di Salerno (16 gradi a Napoli). Le massime da 18 gradi di Avellino ai 21 gradi delle altre province.