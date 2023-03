Prevenzione tumori, a Napoli mammografie e pap-test gratuiti nel weekend 25-26 marzo Il Distretto Sanitario 27 dell’Asl di Napoli ha organizzato un weekend per la prevenzione contro i tumori del seno e del colon-retto: appuntamento al Vomero sabato 25 e domenica 26 marzo.

A cura di Valerio Papadia

Una importante operazione di prevenzione contro i tumori, con particolare riferimento a quelli del seno e del colon-retto, quella messa in campo dall'Asl Napoli 1 Centro, che ha organizzato un weekend di visite e screening gratuiti. Sabato 25 e domenica 26 marzo, infatti, personale del Distretto Sanitario 27 (che sorge nella V Municipalità) sarà presente in via Scarlatti, quartiere Vomero, dove dalle ore 9 alle ore 14 si potranno prenotare esami gratuiti da effettuare anche in giornata proprio presso il Distretto, che sorge in via San Gennaro ad Antignano.

In via eccezionale, infatti, il Distretto Sanitario 27 resterà aperto anche sabato 25 e domenica 26: qui, dalle ore 9 alle ore 14 sarà possibile effettuare, con accesso diretto, mammografie e pap-test gratuiti: il primo esame è rivolto alle donne di età compresa tra i 45 e i 69 anni, mentre il secondo è rivolto a donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Infine, in via Scarlatti l'Asl distribuirà anche dei kit per la prevenzione del tumore al colon-retto.

L'operazione di prevenzione era già stata proposta lo scorso weekend, quello di sabato 11 e domenica 12 marzo: il personale dell'Asl Napoli 1 Centro, anche in quella occasione, aveva accolto chiunque fosse interessato ad effettuare screening gratuiti in via Scarlatti.