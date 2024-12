video suggerito

Presepe a grandezza naturale in piazza Municipio dopo le polemiche per il Pulcinella di Pesce La nuova opera in piazza Municipio si intitola “La Natività napoletana” e raffigura la Sacra Famiglia. Sarà inaugurata giovedì 19 alle 17. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un presepe napoletano a grandezza naturale al posto del Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza Municipio. Dopo le polemiche che hanno accompagnato la scultura del designer ligure per la forma fallica e per i costi – oltre 200mila euro, come rivelato da Fanpage.it – la nuova opera che adornerà lo slargo di fronte al Maschio Angioino sarà invece in puro stile partenopeo, richiamandosi alla tradizione classica del presepe napoletano Seicentesco, che trova nei maestri artigiani di San Gregorio Armeno i suoi maggiori esponenti mondiali. La messa in opera dell'installazione è partita questa mattina, martedì 17 dicembre 2024, a meno di 24 ore di distanza dallo smontaggio del Pulcinella, di cui una parte – i due cuori trafitti da una freccia – troverà sistemazione temporanea al Castel Nuovo.

La nuova scultura si intitola "La Natività napoletana" e raffigura una Natività – la Sacra Famiglia con la Madonna, San Giuseppe, il Bambinello Gesù, il bue e l'asinello – a grandezza naturale. Sarà realizzata dai maestri artigiani dell’associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno, guidati dal maestro Vincenzo Capuano, in collaborazione con i maestri sarti dell’associazione Le Mani di Napoli che hanno prodotto gli abiti, le associazioni dei Maestri Ceramisti, che hanno realizzato le anfore presenti sulla scena della Natività e con gli artigiani del Borgo Orefici.

La scultura sarà inaugurata giovedì 19 dicembre alle ore 17 in piazza Municipio dal sindaco Gaetano Manfredi. Al taglio del nastro saranno presenti anche il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, l’assessore al Turismo Teresa Armato, il Pro-Vicario Generale della Curia di Napoli don Gennaro Matino e il maestro Vincenzo Capuano, direttore artistico dell'opera e presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno. L’installazione sarà visitabile fino all’8 gennaio 2025.