In Campania dalle ore 22 del 2 giugno tutti senza limiti di età possono prenotare il vaccino Covid-19 sulla piattaforma della Regione Campania gestita dalla Soresa. L'adesione alla campagna vaccinale è facile, a patto di rispettare alcune facili istruzioni.

I documenti da consultare per prenotare il vaccino

Per prenotare il vaccino contro il virus Sars-CoV2 (che è gratuito e totalmente coperto dal servizio sanitario nazionale) è necessario avere una tessera sanitaria valida, ovvero non scaduta, il proprio codice fiscale (è indicato anche sulla tessera sanitaria) una casella di posta elettronica valida e soprattutto un numero di cellulare abilitato alla ricezione degli sms e consultabile nel momento in cui si effettua la prenotazione.

In piattaforma si inserisce il codice fiscale e il numero di tessera, si procede inserendo i dati anagrafici, l'email e il numero di cellulare.

Si compila l'anamnesi in cui si indicano eventuali patologie e particolari condizioni di salute e poi si attende un sms che contiene un codice numerico OTP, necessario a concludere la procedura.

Quale vaccino sarà somministrato

In Campania non è possibile scegliere quale vaccino effettuare. Le linee guida prevedono che per i minorenni venga effettuato Pfizer e che per gli over 60 invece Astrazeneca. Ai maturandi in Campania è stato somministrato il vaccino monodose Johnson & Johnson. Gran parte della popolazione dovrebbe comunque ricevere o Pfizer-Biontech o Moderna. Non si conosce all'atto della prenotazione il vaccino che sarà effettuato.

Problemi con la prenotazione del vaccino in Campania

I problemi riscontrati di recente sono sintetizzati in una serie di Faq (frequently asked question) pubblicate sulla piattaforma regionale alla sezione Assistenza. Non esistono numeri di telefono per contattare l'assistenza regionale in Campania.

Una delle questioni è: cosa succede se non mi arriva il codice Otp via sms? La risposta è che il codice potrebbe arrivare anche svariate ore dopo la prenotazione se il server è sovraccarico di richieste. Occorre, semplicemente, attendere.

In alcuni casi è stato verificato che il portale Soresa non consente di procedere anche se vengono inseriti codice fiscale e numero di tessera sanitaria corretti, segnalando che il numero di tessera sanitaria inserito non corrisponde a quello registrato sull’anagrafe regionale degli assistiti: come mai? È possibile che sia stata emessa una nuova Tessera Sanitaria che non sia stata ancora recapitata, nonostante quella in suo possesso sia ancora in corso di validità, e che il numero di tale nuova tessera sia quello effettivamente registrato sull’anagrafe regionale degli assistiti. In quel caso si consiglia di effettuare una verifica sul portale Tessera Sanitaria a questo link dell'Agenzia delle Entrate o in alternativa verificare tramite l’Agenzia delle Entrate. Altra domanda frequente è : posso ri-accedere alla piattaforma una volta registrato? No. Dopo la registrazione non è più possibile accedere alla piattaforma.