Prende il marito a bastonate nel Rione Sanità, poi aggredisce anche i poliziotti: arrestata Una donna è stata arrestata a Napoli, nel Rione Sanità: ha minacciato il compagno con una lama, poi lo ha preso a bastonate e aggredito gli agenti intervenuti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha minacciato il compagno prima con una lametta, poi lo ha aggredito con un bastone. Quando sono intervenuti i poliziotti per riportare la calma, la donna ha poi minacciato ed aggredito anche loro. Un pomeriggio ad alta tensione nel Rione Sanità di Napoli, conclusosi per fortuna senza grosse conseguenze per gli aggrediti: la donna è stata poi arrestata per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciata per minaccia aggravata e tentate lesioni aggravate, mentre l'uomo aggredito se la caverà nonostante i traumi riportati per le bastonate ricevute.

Tutto è accaduto dopo che ai poliziotti era giunta la segnalazione di una lite familiare in corso nel Rione Sanità di Napoli, nel cuore del capoluogo partenopeo. Gli agenti, giunti sul posto, hanno subito notato una donna in forte stato di agitazione, che brandiva una lametta con la quale stava minacciando un uomo, che è risultato poi essere il proprio compagno. Mentre provava a ferirlo con la lametta, la donna ha afferrato un bastone di legno, e con quello ha iniziato a colpirlo ripetutamente. Gli agenti sono così intervenuti, bloccandola e portandola presso gli uffici di polizia per l'identificazione: ma qui la donna non solo non si è calmata, ma anzi ha iniziato ad avere atteggiamenti aggressivi anche nei confronti dei poliziotti, tanto che è stato necessario bloccarla. Dagli accertamenti successivi è emerso che si trattasse di una 45enne napoletana con precedenti di polizia. A quel punto, la donna è stata arrestata per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciata per minaccia aggravata e tentate lesioni aggravate nei confronti del compagno.