Prende a pugni un medico all’Ospedale del Mare: era stanco di aspettare il suo turno Un uomo ha preso a pugni un medico nel triage dell’Ospedale del Mare: si era stancato di attendere il suo turno di visita. Borrelli: “Servono più controlli”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Si era stancato di attendere il proprio turno per una visita, ed ha preso a pugni un medico all'interno del triage dell'Ospedale del Mare: la denuncia arriva da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra. Il medico aggredito è uno psichiatra di 65 anni: se la caverà con sette giorni di prognosi per una commozione cerebrale riportata come conseguenza dai pugni "incassati" dall'aggressore, la cui rabbia sarebbe stata scatenata da un'attesa ritenuta eccessiva e che l'avrebbe portato all'esasperazione.

"Quando arriveranno realmente e in maniera stabile e strutturata i presidi fissi di forze dell'ordine dei pronti soccorso così come era stato annunciato?" Così Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi – Sinistra, che ha denunciato l'accaduto. "Ci sembra che, dopo un iniziale primo interessamento, l'attenzione sul problema sia drasticamente calata nonostante continuino a registrarsi aggressioni e atti di violenza all'interno delle strutture sanitarie", ha proseguito Borrelli, "Noi lanciamo l'allarme da anni perché si fa sempre più pressante l'azione violenta e delinquenziale sul personale medico, stressato, spaventato e demotivato, e diventa sempre più probabile che l'incubo di una tragedia diventi realtà. Vogliamo che le promesse fatte vengano mantenute", ha concluso il deputato dell'Alleanza Verdi – Sinistra. Appena poche ore prima, un'altra aggressione stavolta all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove un paziente aveva spaccato la protezione di plexiglass davanti al bancone dei medici con un pugno: pretendeva, spiega l'Associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate", di essere ricoverato nel nosocomio partenopeo.