Prende a pugni in faccia il farmacista e fugge con 500 euro: 46enne arrestato a Napoli

L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato: deve rispondere di rapina aggravata. Per il 46enne si sono aperte le porte del carcere.

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per una rapina commessa in una farmacia nella zona di via Marina e di piazza Mercato, nel centro di Napoli. Nello specifico, i militari dell'Arma della stazione Borgoloreto, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti del 46enne, che deve rispondere di rapina aggravata.

Le indagini dei carabinieri e coordinate dalla Procura partenopea hanno permesso di raccogliere diversi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo. Nella fattispecie, è emerso che il 46enne, quando era quasi orario di chiusura, è entrato nella farmacia e ha minacciato di morte una dipendente, al fine di introdursi dietro al banco dove si trovava la cassa. Nel frattempo, però, è arrivato un altro dipendente della farmacia che, in quel frangente, è stato colpito con un pugno all'occhio dal malvivente.

Il 46enne ha così costretto i due farmacisti ad aprire il registratore di cassa e si è impadronito di 500 euro in contanti che si trovavano all'interno, dandosi poi alla fuga. L'attività investigativa, esperita dai militari dell'Arma subito dopo la rapina, ha permesso di rintracciare il 46enne, che è stato prontamente arrestato.