napoli
video suggerito
video suggerito

Premio Talentum 2025, le eccellenze nelle arti e nella cultura premiate a Napoli

Al Teatro Instabile Napoli la cerimonia del premio “Talentum” 2025, quest’anno dedicato al maestro Roberto De Simone: l’eccellenza in scena tra arte, cultura e suggestioni rinascimentali.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Redazione Cultura
0 CONDIVISIONI
Nando Paone, Enzo Gragnaniello e, a destra, il compianto Roberto De Simone
Nando Paone, Enzo Gragnaniello e, a destra, il compianto Roberto De Simone

Talentum, ovvero un modo per riconoscere a personalità che si sono distinte per impegno, creatività e passione, contribuendo significativamente allo sviluppo culturale e artistico del nostro Paese, un premio nato per celebrare talento, arte e  cultura con una formula unica e suggestiva. Il "Premio Talentum", ideato dalla giornalista Roberta D'Agostino e dal regista e attore Gianni Sallustro, è giunto al suo nono anno e torna anche quest'anno per premiare le eccellenze nei campi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del teatro e del cinema. L' edizione 2025 è dedicata al maestro Roberto De Simone, deceduto ad aprile di quest'anno.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 17 al Tin, il "Teatro Instabile" di Napoli (in vico del Fico al Purgatorio) che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria corte rinascimentale. Un'ambientazione scenografica con oltre 30 attori in costume d'epoca accoglierà i premiati e farà da cornice e accoglienza, offrendo un'esperienza immersiva tra arte, storia e spettacolo.

«Abbiamo voluto creare una sorta di ‘ritrovo della qualità’, un luogo simbolico dove le eccellenze possano riconoscersi e dialogare, al di là delle appartenenze e dei confini disciplinari – afferma Roberta D'Agostino -. Premiare il merito in un Paese dove spesso il talento viene trascurato è un atto necessario e profondamente politico». Spiega Sallustro: «Talentum è molto più di un premio: è una chiamata all’appartenenza, un rito collettivo che mette in scena il meglio dell’Italia che crea, pensa e ispira».

Leggi anche
Olly in concerto a Napoli il 17 ottobre: la possibile scaletta al Palapartenope

Il premio è organizzato dalla Talentum production di Marcello Radano. Il premio è realizzato dallo scultore Fiormario Cilvini, i costumi sono di Costantino Lombardi, le acconciature sono realizzate da Luca Riccardi, il trucco da Gabriella Esposito. Consulente alla parte musicale del premio è Carmine Aymone.

Talentum, i premiati del 2025

  • Enzo Gragnaniello, Negrita, e Bruno Lanza per la Musica
  • Nando Paone  per il Teatro
  • Lalla Esposito per il Teatro-canzone
  • Diego Dionoro e Ciro Pellegrino per il Giornalismo
  • Francesco Somma per la Cultura
  • Simona Rossi per l'Arte
  • Flavio Iacones per l'organizzazione di eventi
  • Targa al merito a Tommaso Chimenti
Attualità
Eventi e turismo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il murale di Maradona è ancora chiuso. Le ipotesi per riaprirlo, tocca al Comune decidere
Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, chiuso per protesta mercoledì scorso
Dopo il vertice in Comune, l'intesa sperata. Ma i teli sono rimasti
Martedì il blitz della Polizia Locale: sequestrate le bancarelle
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views