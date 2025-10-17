Premio Talentum 2025, le eccellenze nelle arti e nella cultura premiate a Napoli

Nando Paone, Enzo Gragnaniello e, a destra, il compianto Roberto De Simone

Talentum, ovvero un modo per riconoscere a personalità che si sono distinte per impegno, creatività e passione, contribuendo significativamente allo sviluppo culturale e artistico del nostro Paese, un premio nato per celebrare talento, arte e cultura con una formula unica e suggestiva. Il "Premio Talentum", ideato dalla giornalista Roberta D'Agostino e dal regista e attore Gianni Sallustro, è giunto al suo nono anno e torna anche quest'anno per premiare le eccellenze nei campi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, del teatro e del cinema. L' edizione 2025 è dedicata al maestro Roberto De Simone, deceduto ad aprile di quest'anno.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 17 al Tin, il "Teatro Instabile" di Napoli (in vico del Fico al Purgatorio) che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria corte rinascimentale. Un'ambientazione scenografica con oltre 30 attori in costume d'epoca accoglierà i premiati e farà da cornice e accoglienza, offrendo un'esperienza immersiva tra arte, storia e spettacolo.

«Abbiamo voluto creare una sorta di ‘ritrovo della qualità’, un luogo simbolico dove le eccellenze possano riconoscersi e dialogare, al di là delle appartenenze e dei confini disciplinari – afferma Roberta D'Agostino -. Premiare il merito in un Paese dove spesso il talento viene trascurato è un atto necessario e profondamente politico». Spiega Sallustro: «Talentum è molto più di un premio: è una chiamata all’appartenenza, un rito collettivo che mette in scena il meglio dell’Italia che crea, pensa e ispira».

Il premio è organizzato dalla Talentum production di Marcello Radano. Il premio è realizzato dallo scultore Fiormario Cilvini, i costumi sono di Costantino Lombardi, le acconciature sono realizzate da Luca Riccardi, il trucco da Gabriella Esposito. Consulente alla parte musicale del premio è Carmine Aymone.

Talentum, i premiati del 2025