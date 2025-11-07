Prelevano soldi dai conti correnti di ignari clienti delle Poste: bottino da quasi 360mila euro

Immagine di repertorio

Hanno sottratto fraudolentemente soldi dai conti correnti di ignari clienti delle Poste: per questo, nella provincia di Caserta, i carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno notificato a due indagati l'avviso di conclusione delle indagini e, su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito, nei loro confronti, un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale sammaritano. I due indagati devono rispondere, a vario titolo, di peculato, sostituzione di persona, riciclaggio e autoriciclaggio.

Le indagini – che si trovano ancora in una fase preliminare – sono state condotte dai carabinieri della stazione di Maddaloni tra il febbraio e il dicembre del 2024 e hanno permesso di ricostruire come gli indagati, approfittando, all'epoca dei fatti, del lavoro di uno dei due in un ufficio postale del Casertano, abbiano sottratto denaro dai conti correnti ignari clienti: stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la somma sottratta sarebbe di 359.246,27 euro.

Così, per equivalente della somma che, secondo le indagini, i due avrebbero sottratto, i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di 5 beni immobili, tutti ubicati a Casagiove, nella provincia di Caserta, di 18 rapporti finanziari intestati agli indagati e di una quota pari al quinto stipendiale della retribuzione netta mensile dei due.