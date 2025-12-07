Precipita in una voragine profonda in strada, 56enne salvato dai pompieri a Casamarciano (Napoli)

Le immagini dalla pagina "Ci vuole Costanza", pubblicate dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs)

Uomo precipita in una voragine in strada, ma viene salvato dai vigili del fuoco che riescono a raggiungerlo e ad issarlo in superficie con una gru. L'episodio è accaduto sabato sera, 6 dicembre, a Casamarciano, in provincia di Napoli. Il malcapitato è stato subito medicato dal personale sanitario dell'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Per fortuna, sembra che non sia ferito gravemente. Il video del salvataggio è stato pubblicato sulla pagina Facebook "Ci vuole Costanza" e diffuso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra).

Il Comune di Casamarciano: "La voragine era segnalata"

Sulla vicenda è intervenuto il Comune di Casamarciano che ha rassicurato la cittadinanza: "Desidero innanzitutto rassicurare l’intera comunità: sta bene ed è stato prontamente soccorso. La voragine era già stata segnalata agli enti sovracomunali competenti e, come noto, erano in corso le attività tecniche per il suo riempimento e per la completa messa in sicurezza dell’area. A tutela della cittadinanza, l’amministrazione comunale aveva emanato una ordinanza di chiusura della zona interessata con inibizione all’eccesso, intorno alla quale erano state collocati dispositivi di segnalazione idonei per impedirne l’accesso".

"Desidero inoltre sottolineare che con l’amministrazione comunale – prosegue la nota – abbiamo seguito direttamente tutte le operazioni, assicurando supporto e coordinamento fin dal primo momento dell’emergenza. A nome nostro e dell’intera comunità, esprimo un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, presenti sul posto e impegnati con professionalità e senso del dovere. Il loro intervento è stato determinante per il buon esito delle operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza dell’area. Cogliamo inoltre l’occasione per precisare che l’Amministrazione avvierà, nel pieno rispetto delle competenze tecniche, le opportune verifiche tese a verificare se i lavori di realizzazione della piazza abbiano tenuto adeguatamente conto delle condizioni del sottosuolo e dei potenziali rischi. Un passaggio doveroso per garantire la massima sicurezza ai nostri cittadini e per evitare che questo possa accadere di nuovo. Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante, come comunità, restare uniti, vigili e responsabili. Continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione e ad aggiornare la cittadinanza con la massima trasparenza. Al nostro concittadino, auguriamo una veloce ripresa, a tutta la comunità garantiamo come sempre il nostro impegno a tutelarne l’incolumità".