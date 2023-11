Precipita con l’auto in un canale pieno d’acqua e rischia di affogare: salvato a Mondragone L’uomo era rimasto intrappolato nell’abitacolo, è stato salvato dai vigili del fuoco. L’incidente in via Agnina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Perde il controllo dell'auto a causa del maltempo e della strada scivolosa e precipita in un canale sottostante la carreggiata pieno d'acqua, restando intrappolato nell'abitacolo. Solo l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco riesce ad evitare il peggio. I pompieri tagliano le lamiere e lo liberano, riuscendo poi a recuperare anche l'auto con l'ausilio di un carro gru.

Incidente stradale a Mondragone

L'incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, domenica 12 novembre 2023, attorno alle ore 18,00, su via Agnina, a Mondragone, in provincia di Caserta. Qui, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone, non appena è arrivata la segnalazione, si è recata sul posto e si è messa all'opera per estrarre l'uomo dal veicolo e metterlo in salvo. Sul posto anche le forze dell'ordine. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma sembra che sia stata coinvolta soltanto una autovettura, probabilmente, come detto, a causa del maltempo e delle forti piogge che hanno reso scivolosa la carreggiata.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo che, a causa della scarsa visibilità e della strada scivolosa, aveva finito la sua corsa fuori dalla sede stradale in un canale pieno d'acqua, con il suo occupante, un uomo, rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. I Vigili del Fuoco subito hanno aiutato l'uomo ad uscire dal veicolo calandosi nel canale e, dopo essersi accertati delle buone condizioni del malcapitato, hanno provveduto al recupero del veicolo con un'autogru proveniente dalla sede centrale del Comando.