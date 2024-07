video suggerito

Precipita dal monte a Tramonti e si rompe una caviglia: turista 23enne salvato con l’elicottero L’incidente a Tramonti, in provincia di Salerno. Il giovane si è rotto una caviglia. Salvato dal soccorso alpino e dal 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Precipita da una montagna a Tramonti, in costiera amalfitana, e si frattura una caviglia. La vittima dell'incidente è un turista 23enne di origine ceca. Il ragazzo è stato poi salvato con l'elicottero. L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, domenica 21 luglio 2024. Il ventitrenne stava percorrendo in solitaria il sentiero CAI 309, quando, dopo aver perso l’orientamento, si è ritrovato in una zona impervia.

Precipita nel dirupo e si rompe la caviglia

A quel punto, nel tentativo di ritrovare il sentiero, è precipitato procurandosi un trauma all’arto inferiore. Il giovane, a quanto appreso, si sarebbe rotto una caviglia. Impossibilitato a procedere a causa delle sue condizioni, il 23enne, a quel punto, ha contattato il 112, il numero nazionale dell'emergenza, che ha inoltrato la chiamata al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS).

Il 23enne ceco è riuscito a chiamare i soccorsi

Quest'ultimo, dopo aver provveduto alla geolocalizzazione del richiedente, ha attivato l’elisoccorso 118 – Salerno, per il tramite della centrale operativa 118 di Salerno, nonché una squadra tecnica di supporto via terra. Giunto sul posto, l’elisoccorso 118 ha sbarcato il tecnico del CNSAS che ha provveduto dapprima a mettere in sicurezza il ferito mediante l’utilizzo di tecniche di corda e poi ad agevolare lo sbarco dell’equipe sanitaria.

La squadra medica, quindi, ha stabilizzato l’escursionista. Una volta messo in sicurezza ed imbarellato, il 23enne ceco è stato recuperato a bordo dell’elicottero tramite il verricello. Il ferito è stato quindi trasferito all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno per le cure mediche del caso e gli ulteriori accertamenti.