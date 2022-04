Pozzuoli, indagato il sindaco Figliolia per gli appalti al Rione Terra. Lui: “Tutto in regola” Il primo cittadino di Pozzuoli, in provincia di Napoli, indagato nell’inchiesta sugli appalti al Rione Terra: “Chiariremo tutto, rispettate le norme”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia indagato nell'inchiesta sugli appalti al Rione Terra e il parcheggio multipiano. Il primo cittadino è finito sotto i riflettori della Procura della Repubblica di Napoli nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza che riguarda il progetto di recupero del rione Terra. I reati contestati sono quelli di turbativa d'asta e corruzione. Figliolia risulta indagato assieme ad altre persone. Secondo i sostituti procuratori Capuano e Sica avrebbe ricevuto denaro e la promessa di posti di lavoro per favorire la società che si è aggiudicata l'appalto. Nel bando era comunque prevista l'assunzione di lavoratori residenti a Pozzuoli.

Figliolia: "Rispettate tutte le regole"

Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza si era recata al Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, sequestrando numerosi documenti sia nell'ufficio del sindaco che del segretario generale Giovanni Schiano di Colella. Gli uomini delle fiamme gialle hanno acquisito atti relativi alle procedure di gara per l'aggiudicazione della concessione di "valorizzazione del bene dell'Antica Rocca denominata Rione Terra" e della realizzazione del parcheggio multipiano e di riqualificazione ambientale dell'ex "Cava Regia". "Mi auguro una tempestiva definizione delle indagini in modo da consentire di dimostrare l'assoluta regolarità dell'operato del sottoscritto e dell'amministrazione comunale", commenta a caldo il sindaco Vincenzo Figliolia.

L'auspicio di Figliolia è che "la vicenda giudiziaria, manifestatasi all'epilogo della mia decennale esperienza da sindaco, non possa inficiare l'eccellente lavoro fatto da tutti i miei collaboratori per rendere la città di Pozzuoli quella che è diventata oggi, ovvero, una straordinaria realtà turistica, residenziale ed imprenditoriale". A Pozzuoli si voterà per le elezioni comunali il prossimo giugno. Figliolia è assistito dall'avvocato Luigi De Vita. Secondo la difesa, il progetto di recupero del rione Terra rappresenta il fiore all'occhiello di dieci anni di amministrazione. Il piano economico dell'azienda prima classificata è stato fatto verificare. Non si esclude il ricorso al Tribunale del Riesame.

Negli scorsi giorni la vicenda della gestione dell'antica rocca, Rione Terra, era stata sollevata da tre parlamentari, la senatrice Paola Nugnes e le deputate Doriana Sarli e Yana Hem che, con un'interrogazione al Presidente del Consiglio Mario Draghi, avevano messo in discussione l'iter seguito dagli amministratori flegrei. Il sindaco all'iniziativa delle parlamentari aveva risposto con una lettera al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, per chiarire le procedure seguite.