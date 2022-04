Blitz della Finanza al Comune di Pozzuoli: acquisiti atti sul restyling del Rione Terra La Guardia di Finanza di Napoli, nella mattinata odierna, si è recata negli uffici del Comune di Pozzuoli e ha acquisito atti relativi alla riqualificazione del Rione Terra.

A cura di Valerio Papadia

Il Rione Terra affacciato sulla Darsena di Pozzuoli (Foto: Valerio Papadia)

È andato in scena alle prime ore di questa mattina, mercoledì 27 aprile, un blitz della Guardia di Finanza di Napoli negli uffici del Comune di Pozzuoli: gli uomini delle Fiamme Gialle sono entrati stamattina nella sede di via Tito Livio, dove si trova anche l'ufficio del sindaco Vincenzo Figliolia, nell'ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli. Stando a quanto si apprende, i finanzieri hanno acquisito atti relativi alla riqualificazione del Rione Terra, il vecchio centro antico di Pozzuoli, sgomberato a causa del bradisismo nel 1970 e solo recentemente riqualificato. Al momento, però, non si conoscono dettagli sull'inchiesta condotta dai magistrati partenopei, mentre non sono ancora state rilasciate dichiarazioni in merito alla vicenda dal primo cittadino flegreo o dal suo entourage.

Il Rione Terra, ex centro antico simbolo di Pozzuoli

Fulcro, da sempre, della vita della città dei Campi Flegrei, il Rione Terra è arroccato su una piccola collina che domina Pozzuoli. Proprio a causa della sua posizione "a picco" sul mare, il 2 marzo del 1970, a causa dei terremoti provocati dal bradisismo (fenomeno sismico tipico dell'area, che comporta innalzamento e abbassamento del suolo) il Rione Terra viene sgomberato. Il lento lavoro di messa in sicurezza e restauro inizia solamente vent'anni dopo, negli anni Novanta, ma solo negli anni Duemila il Rione Terra è stato riaperto al pubblico, con l'insediamento di una sede comunale a Palazzo Migliaresi e l'apertura del Duomo, costruito in epoca spagnola sui resti del tempio romano dedicato ad Augusto, di cui sono visibili ancora le colonne.