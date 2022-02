Posillipo, uomo si sente male all’ufficio Postale: la farmacista gli salva la vita La farmacista: ““Gli ho praticato 60 massaggi cardiaci, prima che rinvenisse”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un uomo viene colto da malore mentre si trova all'ufficio postale, ma viene subito soccorso dalla farmacista che lavora accanto con la manovra salva-vita. L'uomo era stato colto da sintomi compatibili con quelli dell'infarto. La farmacista è riuscita a praticargli l'intervento di primo soccorso, aiutandolo a riprendersi. Sul posto è poi arrivata l'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale per i dovuti accertamenti medici. La farmacista aveva appreso le manovre di emergenza al corso organizzato dall’Ordine dei Farmacisti e da Federfarma Napoli

“Gli ho praticato 60 massaggi cardiaci, prima che rinvenisse”

“Stavo lavorando in farmacia impegnata al banco – racconta Marcella Colucci, farmacista impiegata presso la Farmacia Posillipo in piazza Salvatore Di Giacomo a Napoli – quando delle persone, urlando, ci hanno chiesto aiuto dal vicino ufficio postale. Mentre il mio collega ha immediatamente chiamato i soccorsi – prosegue la farmacista – io mi sono precipitata all’ufficio postale qui accanto dove ho trovato questa persona anziana sdraiata per terra priva di conoscenza”.

“Il battito era lievissimo – prosegue la dottoressa Colucci – mi sono accostata per sentire il respiro, quindi ho iniziato a praticare il massaggio cardiaco ed ho attivato tutte le manovre di pronto soccorso che avevo appreso al corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Farmacisti in collaborazione con il Professor Maurizio Santomauro. È stato emozionante quando alla sessantesima “spinta sul petto”, come da protocollo, mi ero fermata un attimo e proprio in quel momento la persona è rinvenuta. Pochi istanti dopo sono arrivati i soccorsi”.

Santagada: "Formati oltre 800 farmacisti"

“Ad oggi abbiamo formato più di 800 farmacisti alle manovre di primo soccorso ed all’uso del defibrillatore semiautomatico”, spiega Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli ed Assessore Comunale alla Salute. “Non è il primo caso in cui un farmacista interviene riportando in vita persone colte da morte improvvisa e rappresenta un’ulteriore punto di forza del ruolo di prossimità sanitaria svolto dalla farmacia – prosegue Santagada – e questo è perfettamente in linea con la delibera approvata dalla Giunta del Comune di Napoli per il progetto Napoli città cardio protetta che prevede a breve l’installazione di defibrillatori semi automatici nelle principali vie e piazze dell’intero territorio comunale”.

“Siamo fieri ed orgogliosi della nostra Collega – commenta il Presidente di Federfarma Napoli Riccardo Maria Iorio – quanto accaduto dimostra come il farmacista sia sempre di più un riferimento sanitario per la comunità e la farmacia, come dimostrato anche con la campagna vaccinale, non è più un luogo di mera dispensazione di medicinali”.