Pos pirata ruba soldi ai passanti, conti svuotati in un secondo senza Pin: la scoperta a Sorrento

A Sorrento i carabinieri hanno scoperto un Pos mobile contactless pirata che può essere usato fraudolentemente per rubare denaro dai conto corrente. Basta avvicinarlo ad una borsa o una tasca dove si trova una carta di credito o un bancomat per attivarli e rubare i soldi dal conto corrente, senza digitare il pin, che è obbligatorio per le transazioni sopra i 50 euro. Il dispositivo, infatti, è craccato. In un secondo è possibile svuotare un conto. I militari dell'Arma hanno scoperto che con questo sistema a Roma ad una turista sono stati sottratti circa 9mila euro. Un accorgimento per evitare il furto con questo dispositivo, potrebbe essere quello di caricare le carte di credito e i bancomat sul cellulare.

Pickpocheting 2.0 in Costiera Sorrentina

È la prima volta che un dispositivo del genere viene scoperto in Costiera Sorrentina, in provincia di Napoli. Le forze dell'ordine l'hanno ribattezzato il pickpocketing 2.0. La scoperta è avvenuta nell'ambito di un'altra operazione nella quale i Carabinieri hanno arrestato una 36enne peruviana con decine di precedenti specifici, scoprendo che a Roma in precedenza, con un dispositivo analogo, era stato commesso un furto da 9mila euro ai danni di una turista.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri. I militari hanno ricostruito che una cittadina peruviana di 36 anni si aggirava tra i locali di Sorrento, atteggiandosi a turista. La donna, ad un certo punto, entra in un bar del centro, afferra una banconota da 100 euro che era nella cassa e tenta la fuga. Qualcuno è in auto poco distante e la sta aspettando. Arrivano i carabinieri che bloccano la donna mentre l’altra persona fugge. L’arrestata viene identificata e perquisita. Sono decine i reati specifici commessi dalla 36enne in quel di Roma.

Pos pirata scoperto in Costiera Sorrentina

Ma è durante la perquisizione che avviene la scoperta: nella borsa della donna un Pos mobile contactless pirata verosimilmente utilizzato fraudolentemente per rubare denaro dai conto corrente. Tra i precedenti della donna anche il furto effettuato con un dispositivo simile ad una turista, proprio a Roma e l'importo era di circa 9mila. L’arrestata è in attesa di giudizio mentre sono in corso indagini per rintracciare il complice e per accertare eventuali prelievi fraudolenti. Il pickpocketing 2.0. Una tecnica spesso utilizzata nelle grandi città turistiche oggetto di diversi video sul web che per la prima volta sbarca nella costiera sorrentina.