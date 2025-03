Portici, ragazzino accoltellato al volto in piazza Poli da gruppo di coetanei

Un ragazzino è stato ferito con un coltello al volto a Portici, in provincia di Napoli; sarebbe stato aggredito in piazza Poli da un gruppo di coetanei mentre era stava scherzando con gli amici vestito da dinosauro gonfiabile, senza un apparente motivo. L'episodio è stato diffuso sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, a cui si sono rivolti alcuni residenti della zona; i testimoni hanno parlato di un gruppo di giovanissimi che si sarebbe reso responsabile già di altre aggressioni, girerebbe armato di coltelli e avrebbe molestato anche alcune ragazze.

L'episodio, hanno raccontato i residenti, risale alla serata di venerdì scorso, 7 marzo, il giovanissimo sarebbe stato ferito ad una tempia con un coltello. Spiegano Borrelli e Aldo Agnello, consigliere comunale di Europa Verde:

Quanto accaduto è di una gravità inaudita e solo per miracolo non ci troviamo a commentare l'ennesima tragedia della follia criminale delle gang. Gli aggressori devono essere immediatamente identificati e puniti, visto il tasso di pericolosità denunciato dai cittadini e la recidività dei loro comportamenti. Questi episodi accadono prevalentemente in orari notturni quando le pattuglie della Polizia Municipale hanno smontato dal servizio di controllo. Più volte abbiamo chiesto il rafforzamento del contingente di Polizia di Stato e Carabinieri che conta appena una trentina di uomini per il controllo di Portici ed Ercolano, abitate da quasi 200mila residenti. Ci aspettiamo maggiori controlli in quest'area normalmente affollata da tantissimi giovani, in particolare nei fine settimana, per prevenire nuovi episodi simili e per restituire la giusta tranquillità ai residenti che non possono rimanere sotto scacco di gang giovanili che spesso provengono dai comuni limitrofi.