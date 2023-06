Ponticelli vuole don Agostino Cozzolino beato: mobilitazione per il sacerdote Don Agostino Cozzolino, già Servo di Dio, è stato proposto per la beatificazione: grande fermento a Ponticelli, dove è già venerato come un santo dalla comunità.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Don Agostino Cozzolino

Don Agostino Cozzolino verso la beatificazione: già nominato Servo di Dio, l'ex parroco della comunità di Santa Maria della Neve a Ponticelli è da tempo "venerato" dai fedeli come fosse già un santo. Il processo per la canonizzazione inizierà con un convegno, che si terrà venerdì 30 giugno alle 16 nella chiesa monumentale dei Pellegrini che si trova in via Portamedina, nel Centro Storico di Napoli, e che vedrà la partecipazione di don Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita napoletano, mons. Antonio Di Donna (vescovo presidente della Conferenza Episcopale Campana), mons. Tommaso Caputo (arcivescovo di Pompei) e mons. Ciro Miniero (arcivescovo coadiutore di Taranto). Postulatore della causa è don Pasquale Di Luca. Il giorno dopo, sabato 1° luglio, si terrà invece una messa all'Altare presso la tomba del Servo di Dio che sarà celebrata dall'arcivescovo Battaglia, nella Congrega di Sant’Anna a Ponticelli.

Chi è don Agostino Cozzolino

Nato ad Ercolano il 16 ottobre 1928, fu ordinato sacerdote il 27 luglio del 1952, diventando vicario parrocchiale presso il Santissimo Rosario di via Traccia, a Poggioreale. Tre anni dopo venne trasferito alla chiesa Regina Paradisi ai Camaldoli, per poi essere nominato il 16 ottobre 1957, giorno del suo 29esimo compleanno, vice-rettore del Seminario Maggiore di Napoli. Il 30 settembre del 1960 venne quindi nominato parroco della chiesa di Santa Maria della Neve a Ponticelli, e qui rimase fino alla fine: nel settembre del 1987 gli venne diagnosticato un tumore al pancreas, per il quale fu operato a Brescia. Nonostante la vicinanza dei fedeli e la sua indomita fede, il 2 novembre 1988 si spense a soli 60 anni. Ai funerali, il 4 novembre, presieduti dal Cardinale Michele Giordano (che un anno prima lo aveva nominato Vicario Episcopale), partecipò tutta la comunità, ma anche vescovi e altri sacerdoti. Oggi riposa nel Cimitero di Ponticelli, nell'ipogeo della Congrega di Sant'Anna.

Servo di Dio, Beato e Santo: il processo

Sono tre i passaggi che portano alla Santità: essere nominati servi di Dio, quindi proclamati Beati ed infine Santi. Processi che richiedono diversi anni e diverse procedure. Per diventare Servo di Dio, il postulatore nominato direttamente dal Vescovo raccoglie documenti e testimonianze che ne certifichino "l'eroicità delle virtù" (salvo i casi in cui si analizza l'eventuale martirio). Diventato Servo di Dio, si attende e si analizza un miracolo ottenuto per la sua intercessione: accertato questo miracolo, si viene proclamati "Beati". Infine, dopo un secondo miracolo, si viene nominati "santi".