Pompe di benzina abbandonate a Napoli, il piano del Comune per rimuovere e bonificare Al Comune in corso il piano per rimuovere i distributori di benzina abbandonati a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Pompe di benzina e distributori di carburante abbandonati a Napoli. Al Comune si lavora per rimuoverli e bonificare le aree, in modo da restituire marciapiedi e strade ai cittadini. Si tratta di strutture spesso cadute in disuso da anni e che non sono oggetto di nuove assegnazioni, ma che occupano solo inutilmente marciapiedi e carreggiate. Le operazioni di bonifica però non sono semplicissime, perché oltre alle macchine erogatrici che si trovano in superficie, nel sottosuolo ci sono le cisterne che contenevano i carburanti e anche quelle vanno rimosse. Accanto al piano per rimuovere le edicole dei giornali in disuso o abusive, quindi, ce n’è un altro che riguarda proprio le pompe di benzina.

"I distributori di benzina abbandonati vanno rimossi"

“Da tempo ho acceso i riflettori su questi due problemi – spiega il consigliere regionale Fulvio Frezza – Abbiamo individuato dei distributori di carburante inutilizzati da anni che si trovano in via Foria. Strutture che hanno un impatto negativo sulla vivibilità. È il caso dei resti dei distributori di benzina di via Foria, i cui serbatoi dovrebbero essere rimossi, ma che permangono. La società petrolifera dovrà essere messa nelle condizioni di adempiere in tempi brevissimi”. Frezza ha chiesto una ricognizione di altre pompe di benzina in disuso e ha scritto agli uffici competenti comunali per richiedere l’immediata rimozione.

Il piano di bonifica delle edicole di giornali in disuso

Altro tema è quello, come detto, delle edicole di giornali abbandonate e non oggetto di nuovi bandi pubblici di assegnazione. Si tratta, quindi, solo di strutture ingombranti, in alcuni casi abusive, che occupano i marciapiedi della città, ostacolando il transito dei pedoni. “Da anni – spiega Frezza – mi sono impegnato per chiedere la rimozione delle edicole abbandonate. Nel corso del tempo, siamo riusciti a risolvere i casi delle edicole di piazza Ottocalli, nei pressi della statua di Caruso, via Lahalle, nei pressi del Dodecà, via Nazionale, Corso Amedeo di Savoia, prima del ponte della Sanità, via Foria, all’incrocio con via Cesare Rosaroll”.