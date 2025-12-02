Poliziotto morto a Torre del Greco, resta in carcere il 28enne alla guida del suv che ha colpito la volante

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la custodia in carcere per il 28enne che, lo scorso primo novembre, a Torre del Greco, ha speronato una volante della polizia, provocando la morte dell’agente Aniello Scarpato e il ferimento di un collega.

Aniello Scarpati, il poliziotto deceduto. A destra, l’auto di servizio travolta a Torre del Greco

Nella giornata di oggi, martedì 2 dicembre, il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato l'impianto accusatorio nei confronti del giovane di 28 anni che, un mese fa, lo scorso 1° novembre, a Torre del Greco, nella provincia partenopea, era alla guida del suv che tamponò violentemente una volante della Polizia di Stato, provocando la morte dell'assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, 47 anni, e il ferimento del collega, Ciro Cozzolino, 38 anni, che si trovava con lui nell'abitacolo. Come hanno rivelato le indagini successive all'incidente, il 28enne – imprenditore di Ercolano – era sotto l'effetto di alcol e droga al momento dell'impatto: pertanto, per il giovane è stata confermata la custodia cautelare in carcere.

Il 28enne è scappato dopo l'incidente e poi si è costituito

L'incidente nel quale ha perso la vita il poliziotto Aniello Scarpati si è verificato alle prime luci di sabato 1° novembre. Mentre percorreva viale Europa a Torre del Greco, la volante della Polizia di Stato è stata travolta da un suv Bmw guidato dal 28enne. Il giovane, dopo l'impatto, si è allontanato dal luogo dell'incidente e, dopo essersi recato in ospedale per farsi medicare, si è poi presentato alle forze dell'ordine accompagnato dal suo avvocato. Come detto, dagli opportuni test eseguiti successivamente, il giovane è risultato positivo all'alcol e alle sostanze stupefacenti.

Inoltre, stando a quanto stabilito durante le indagini sulla morte di Aniello Scarpati, il suv Bmw che ha colpito la volante della Polizia di Stato, qualche ora prima, aveva provocato un altro incidente, in quella occasione in Autostrada; alla guida del suv, però, in occasione del primo incidente ci sarebbe stata un'altra persona, e non il 28enne di Ercolano.