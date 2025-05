video suggerito

"Picco di riniti e crisi asmatiche per le allergie: evitate di stendere i vestiti all'aperto" parla Scotti (Fimmg) Silvestro Scotti, medico e segretario Fimmg, a Fanpage.it: "Evitate di stendere i vestiti all'aperto per ridurre il rischio allergie"

Intervista a Dott. Silvestro Scotti Segretario della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg)

A cura di Pierluigi Frattasi

Starnuti, mal di testa, naso tappato e occhi rossi. La primavera è ormai inoltrata e come ad ogni cambio di stagione rispuntano le allergie a Napoli e in Campania. "Abbiamo molti casi di riniti, orticaria e crisi asmatiche. Questo è il periodo delle allergie che si affacciano anche in maniera indiretta, e che si aggiungono anche ad alcune forme virali che stanno circolando, con febbre, anche alta, e che coinvolgono sia giovani che anziani vaccinati. Un rimedio? Evitare di stendere i panni sui balconi e in generale all'aperto, in modo tale che non ci siano fenomeni di stimolazione allergica".

A parlare a Fanpage.it è Silvestro Scotti, medico di base e Segretario della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg).

Dottore, si segnala un picco di casi di allergie a Napoli?

"Sì, anche soggetti che precedentemente non erano allergici stanno sviluppando in molti casi fenomeni di allergia sia dermatologica che respiratoria. Il problema è che piove poco, e questo si somma all'inquinamento e alle polveri della fase stagionale. Credo, ma è una mia supposizione, che possa influire anche il cambiamento climatico, che sta cambiando in parte le vegetazioni autoctone con infiorescenze di piante che non sono dei nostri territori".

Quali sono i sintomi dell'allergia?

Riniti ma anche orticaria. Ci sono soggetti asmatici che possono avere crisi asmatiche importanti. Gli antistaminici sono più indicati nei perimi due casi, per l'asma fanno meno effetto. La terapia per l'asma non si fa solo nella fase acuta, ma bisogna fare anche prevenzione, per evitare il broncospasmo.

Questo è il periodo anche dei cambi di stagione, ci si rifà il guardaroba per l'estate. Possono influire sulle allergie?

Sì, un soggetto allergico, se riprende abiti stagnanti con acari può andare incontro ad un momento di reattività. Ma anche l'abitudine di tenerli stesi all'aria aperta prima di usarli può influire. Significa far depositare spore che possono essere allergeniche.

Ci sono consigli in questi casi?

Sicuramente, occorre un po' di cura in questa fase di cambio stagionale. Tenere i vestiti bagnati all'interno quando si fanno prendere aria e non all'esterno dell'appartamento, soprattutto se c'è vento. Quando si lavano e si stendono ad asciugare al sole, poi, evitare di appenderli rovesciati, con la parte interna rivolta verso l'esterno. Una pratica che si usa per evitare che il sole scolorisca i capi. Ma che ha un effetto collaterale, perché c'è il rischio che le spore si annidino nella parte che poi va a contatto con la pelle. Con la sudorazione e i cambi di temperatura, la pelle diventa più permeabile e favorisce le reattività.

