Picco di dipendenti malati all'Anm: la Metro 1 chiude alle 12.30, limitata la linea 6 Forti disagi sulla Metropolitana di Napoli: a causa dell'assenza per malattia di diversi dipendenti, la Linea 1 chiude alle 12.30 mentre la 6 funziona su tratta limitata.

A cura di Nico Falco

Oggi un picco di malattie tra i dipendenti, domani lo sciopero dei trasporti, e a questo si aggiunge la proroga dell'allerta meteo fino alle 14 di domani: si preannuncia un weekend nero per chi contava di usare i mezzi pubblici a Napoli. Per la giornata di oggi, 29 marzo, le ripercussioni riguardano la Linea 1 e la Linea 6 della Metropolitana di Napoli. Il problema, a quanto si apprende, è stato causato dalla malattia di diversi dipendenti del turno; l'Anm ha inviato le visite fiscali. Ieri, 28 marzo, c'era stata la protesta dei dipendenti Anm a seguito della sospensione dei bonus.

I disagi sulle linee 1 e 6 della Metropolitana a Napoli

Oggi la Metro 1 chiude alle 12.30 circa, per l'assenza dei dipendenti nella sala operativa. La prime corse sono state alle 7 da Piscinola e alle 7.43 da Garibaldi, le ultime saranno alle ore 12.39 da Piscinola e alle 13.22 da Garibaldi. Sempre per questioni di mancanza di personale la Linea 6 funziona limitatamente alla tratta Mostra-San Pasquale.

Sciopero dei dipendenti Anm il 30 marzo

Per domani, 30 marzo, è previsto lo sciopero dei dipendenti Anm, convocato dall'Usb, che coinvolgerà metro, bus, tram e funicolari. I mezzi pubblici si fermeranno per 4 ore, dalle 12.45 alle 16.45. Tra le motivazioni dello sciopero, la richiesta di presenziamento di guardie giurate o il doppio agente, in tutte le stazioni, con particolare riguardo alle giornate di prolungamento, e il mancato riconoscimento in busta paga del 100% dei prossimi rinnovi economici previsti dal CCNL al personale Operatore di Esercizio idoneo e riqualificato in altre mansioni con parametro più basso.