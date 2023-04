Picchiato con un tirapugni un 11enne a Torre del Greco, la zia: “Erano bambini di 11 e 13 anni” Un undicenne picchiato con un tirapugni a Torre del Greco, nel Napoletano. La zia al deputato Borrelli dell’Alleanza Verdi-Sinistra: “Baby gang di 11 e 13 anni”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un bambino di appena 11 anni è stato pestato con un tirapugni a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A far emergere la vicenda è stata la zia, che si è rivolta a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra. A destare ulteriore scalpore, il fatto che gli aggressori sarebbero tre ragazzini tra gli 11 ed i 13 anni di età, tutti del posto. Un episodio di bullismo vero e proprio, sul quale ora dovranno indagare le forze dell'ordine. Se come spiegato dalla donna si tratta davvero di giovanissimi di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, nessuno di essi potrà essere perseguibile penalmente: una ulteriore beffa per il giovane aggredito.

Il racconto della donna al deputato Borrelli

"Una gang composta da 3 bambini, di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, ha preso di mira un bambino loro coetaneo, mio nipote, attaccandolo fisicamente finché una di queste belve (perché in casi come questi non possono essere definiti diversamente) ha iniziato a dargli tanti pugni in faccia con un tirapugni", ha raccontato la zia del ragazzo a Borrelli, "Non oso immaginare quello che saranno capaci di fare quando cresceranno". Lo stesso Borrelli ha poi segnalato il caso alle Autorità chiedendo "punizioni esemplari" ed interventi anche sulle loro famiglie "perché evidentemente ci sono state parecchie lacune educative. Se non ci sarà un'inversione di tendenza, assisteremo al degrado più totale", ha aggiunto ancora Borrelli, che ha parlato anche di "una pericolosissima deriva sociale tra i giovanissimi: la cultura di massa ha mitizzato la violenza. Istituzioni, scuole e famiglia devono recuperare i sani valori da dare ai ragazzi".