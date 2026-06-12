L’immagine di un’installazione per una festa a Torre del Greco è stata accusata di antisemitismo

La Comunità Ebraica di Napoli ne ha chiesto la rimozione immediata al sindaco: raffigura un uomo barbuto con un cappello nero che maneggia denaro.

Il particolare che ha causato le proteste della Comunità Ebraica

Un'immagine di un anziano che conta i soldi, vestito con abiti scuri e cappello nero, ha causato non poche polemiche a Torre del Greco, nel napoletano, dove ci si appresta a festeggiare la popolare festa dei Quattro Altari: si tratterebbe infatti di uno stereotipo, secondo la Comunità Ebraica di Napoli, dell'antigiudaismo. L'immagine è apparsa su una installazione a tema L'Ultima Cena, che riguarda anche altri personaggi. Ma l'occhio è caduto proprio sul primo, che sembra ricalcare lo stereotipo di Shylock, il ricco usuraio ebreo de "Il Mercante di Venezia" di Shakespeare. Una immagine che proprio non è piaciuta alla Comunità Ebraica di Napoli, che ha scritto una lettera al sindaco torrese Luigi Mennella e per conoscenza al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, al questore del capoluogo campano, Maurizio Agricola, e al dirigente della Digos locale.

La Festa dei Quattro Altari è la maggior festa religiosa di Torre del Greco, nata come prolungamento della solennità del Corpus Domini. Il nome deriva, con ogni probabilità dalle benedizioni fatte in quattro posti prestabiliti: il Largo del Carmine, oggi Piazza Luigi Palomba, il Largo San Giuseppe, la Marina della Città e Piazza Santa Croce. In questi posti venivano eretti gli Altari temporanei per le benedizioni che potrebbero aver dato nome alla festa, ancora oggi la maggiore di tutta Torre del Greco.

"Per la tradizionale Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco, dal 12 al 14 giugno, è stata predisposta una installazione a tema l'ultima cena in cui ricorre l'immagine", scrivono nella lettera indirizzata al primo cittadino di Torre del Greco, "di un uomo anziano barbuto con cappello nero che maneggia il denaro, richiamando un classico stereotipo dell'antigiudaismo. È inaccettabile che una tale immagine offensiva e diffamatoria nei confronti degli ebrei venga esposta in una piazza o in una pubblica via per una festa ed è ancor più inammissibile che ciò avvenga con il beneplacito dell'Amministrazione Comunale. Pertanto, riservandoci di ricorrere nelle sedi legali opportune nei confronti dei responsabili di questo scempio che si rifà alla becera propaganda nazifascista, richiediamo la rimozione ad horas della suddetta installazione", concludono.