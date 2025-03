video suggerito

Picchia la compagna e la chiude a chiave nel ripostiglio: liberata dai carabinieri, 30enne arrestato a Volla La vicenda risale a questa notte: la donna è stata portata in ospedale, dove è stata medicata, mentre il suo aguzzino è stato arrestato dai carabinieri. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora violenza sulle donne in provincia di Napoli: questa notte, a Volla, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato la compagna. Allertati dalla vittima stessa, una donna di 34 anni, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un'abitazione di Volla dove si era appena svolta una lite: il compagno della donna, un 30enne già noto alle forze dell'ordine, al culmine del litigio l'aveva colpita con degli schiaffi, poi l'aveva presa di pesa e l'aveva chiusa a chiave nel ripostiglio, intenzionato a non farla uscire.

Per fortuna, la 34enne aveva con sé lo smartphone e ha allertato il 112: giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno aperto la porta del ripostiglio, liberando la donna, mentre l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La 34enne è stata portata all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è stato riscontrato un "trauma contusivo regione orbitaria e mastoidea con trauma contusivo regione lombosacrale, dolore nei movimenti di flessione del dorso, stato ansioso reattivo". Non risultano denunce pregresse sporte dalla donna.

A Giugliano un altro caso di violenza sulle donne questa notte

Quello di Volla non è l'unico caso di maltrattamenti nei confronti di una donna avvenuto nella provincia di Napoli questa notte. A Giugliano, infatti, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato la compagna, una donna di 46 anni. L'uomo ha afferrato una vaschetta di gelato e l'ha lanciata in faccia alla donna, prendendola poi a pugni. Sono stati i vicini, dopo aver udito le urla della 46enne, ad allertare il 112.