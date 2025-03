video suggerito

Lancia in faccia alla compagna la vaschetta del gelato, poi la riempie di pugni: 48enne arrestato a Giugliano La donna ha rivelato ai carabinieri di subire violenze da circa un anno. L’uomo, arrestato dai militari, è stato portato in carcere per maltrattamenti in famiglia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

Notte di violenza tra le mura domestiche a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, dove un 48enne ha picchiato la compagna, una donna di 46 anni, ed è per questo stato arrestato dai carabinieri. Nella notte appena trascorsa, i militari della locale stazione sono intervenuti, allertati dalla Centrale Operativa, in un'abitazione della frazione giuglianese che sorge sul litorale: poco prima, il 48enne, al culmine di una lite con la convivente, aveva preso dal freezer una vaschetta di gelato, scaraventandola sul volto della donna; aveva poi cominciato a colpirla ripetutamente con pugni e schiaffi. Sono state le urla della donna ad allertare i vicini di casa e qualcuno ha allora composto il 112.

I carabinieri, una volta sul posto, hanno bloccato subito l'uomo e hanno ascoltato il racconto della 46enne – che si presentava con un grosso livido sullo zigomo destro – che ha confessato ai militari dell'Arma di essere vittima da circa un anno di aggressioni e umiliazioni da parte del compagno, mai denunciati prima per paura. La donna è stata medicata sul posto dai sanitari del 118 e poi portata in una struttura protetta, affidata alle cure di personale specializzato; il 48enne, invece, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere.