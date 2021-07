Sono risultati positivi al test antidroga i due fratelli, un 38enne residente a Maiori e un 30enne di Tramonti, che ieri mattina sono finiti con un peschereccio sulla spiaggia di Maiori, in Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno. I due avevano detto alle autorità di essersi addormentati mentre erano al timone e di non essersi accorti di nulla. Gli accertamenti sono stati affidati alla Guardia Costiera di Maiori, che ha relazionato alla Procura della Repubblica di Salerno sulle gravi violazioni in materia di sicurezza della navigazione.

L'incidente risale alla mattinata di ieri e si è concluso senza feriti; caso fortuito: se fosse accaduto nel weekend, quando la spiaggia di Maiori è piena di bagnanti, il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave. Poco prima delle 10:30 l'imbarcazione dei due fratelli, il peschereccio "San Cosma e Damiano", lungo 9,6 metri, ha puntato verso la spiaggia. Ha proseguito ad una velocità di circa 7 nodi, entrando nell'area destinata alla balneazione, non distante dal bacino portuale, dove invece vengono ancorate le barche. L'imbarcazione è andata avanti fino all'arenile, dove si è incagliata tra il terrore dei bagnanti, che per fortuna sono riusciti a togliersi dalla traiettoria.

Alcuni hanno girato anche un video della corsa impazzita del peschereccio, le immagini sono state poi pubblicate sui social. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera per i rilievi e le verifiche del caso. I due fratelli avevano detto di essersi addormentati, erano stati sottoposti entrambi al narcotest e all'alcol test; i risultati erano arrivati in serata: per i due positivo il primo, negativo il secondo.