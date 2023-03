Persona investita da un treno della Linea 2 della metro di Napoli: circolazione sospesa I treni sono fermi dalle 5.30 circa tra le stazioni di Mergellina e Piazza Amedeo per consentire alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi necessari.

A cura di Valerio Papadia

Una persona è stata investita da un treno della Linea 2 della metropolitana di Napoli: è accaduto nelle prime ore della mattinata odierna, giovedì 2 marzo, intorno alle 5.30. Non è ancora chiaro se la persona investita sia deceduta oppure no. A causa dell'incidente, però, proprio a partire dalle 5.30 la circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa tra le stazioni di Mergellina e Piazza Amedeo: sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara.

Attivati bus sostitutivi sulla tratta della Linea 2

Trenitalia, società che gestisce il servizio della Linea 2 della metropolitana di Napoli, fa sapere che, a causa dell'incidente, i treni metropolitani potrebbero subire cancellazioni, ritardi e limitazioni di percorso. Per far fronte ai disagi l'azienda ha attivato un servizio sostitutivo tra le stazioni di San Giovanni-Barra e Piazza Garibaldi, dove sorge la Stazione Centrale di Napoli.

Un writer di 24 anni investito e ucciso da un treno nel Casertano

Soltanto due giorni fa, lo scorso 28 febbraio, un giovane writer di 24 anni, originario dell'Ucraina, è stato investito e ucciso da un treno nei pressi della stazione di Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta. Il giovane aveva appena disegnato un cuore, ritrovato su un muro poco più avanti: al momento dell'incidente probabilmente aveva le cuffie nelle orecchie ed era di spalle al treno.